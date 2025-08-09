Șumi, verdict clar despre „ţeapa” Jambor la Rapid: „Eu mi-am spus punctul de vedere! Să facă ce vor”.

cu 2-1 împotriva lui FC Botoșani. Fostul antrenor din Giulești, detalii pe larg la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică e sigur că Jambor nu poate ajuta Rapid

Marius Șumudică știe care e marea problemă a Rapidului în acest moment: „Petrila e un jucător bun, care face diferența și se simte lipsa lui. Nu știu ce se întâmplă cu Hazrollaj, băiatul ăla care a venit și de ce n-a evoluat. Știu că s-a plătit pe el o sumă destul de mare, în jurul la un milion de euro.

Adică mă așteptam să îl văd. Eu am crezut că joacă titular în condițiile în care Petrila nu era. Este îmbucurător că îi dau în continuare încredere lui Jambor. Înseamnă că ei cred în potențialul lui. Eu nu știu ce să zic în momentul de față. Sunt alții care cred în el”.

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor al Rapidului se îndoiește de calitățile atacantului slovac: „În momentul în care l-am antrenat eu mi-am spus părerea. Mai departe numai rezultatele și aparițiile lui mă pot contrazice. Mai ales dacă antrenorii care sunt acum și staff-ul adminstrativ care e acum, toată lumea, dacă ei cred în Jambor este foarte bine”.

Marius Șumudică, mare semn de întrebare pentru Costel Gâlcă: „Sunt 4 jucători care au probleme musculare”

Marius Șumudică admite însă că Rapid are un început bun de sezon: „Acuma nu trebuie să scoatem în evidență evoluțiile unui jucător, ci în general evoluția echipei, iar asta ține de rezultatul din teren. Și Rapidul este mai mult decât în grafic în momentul de față”.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, este însă îngrijorat de un aspect: „Mai am un semn de întrebare și aici e accidentarea jucătorilor, atâta timp cât Rapidul nu joacă din 3 în 3 zile. Și aici mă refer la Pașcanu, la Grameni, la Petrila. Am înțeles că acești jucători au probleme musculare, plus Koljic, nu știu ce probleme are. Adică sunt 4 jucători accidentați în condițiile în care tu nu joci din 3 în 3 zile și nu ai programul celor care sunt în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Mi se pare destul de mult, dar asta e problema staff-ului tehnic și cred că o vor rezolva, mai ales că au un doctor foarte bun, un băiat extraordinar care se pricepe foarte bine și își face treaba cu prisosință”.

ADVERTISEMENT

Îi lipsește Rapidului un decar: „Ai doi șăsari în 4-2-3-1 îți trebuie un număr 10”

: „Depinde ce sistem vrea să joace Gâlcă. El știe cel mai bine ceea ce îi trebuie. Dacă Rapidul în momentul de față acumulează 10 puncte nu știu dacă mai putem să vorbim de un număr 10, fiindcă Rapidul joacă într-un modul 4-2-3-1.

Acest număr 10 în momentul de față este Christensen, căruia și lui îi place foarte mult să coboare și să ia mingea. Eu îl văd mai mult lângă un număr 6 și de-asta îl și foloseam. Dacă joci în 4-3-3 nu îți trebuie număr 10.

În modul ăsta cu doi închizători, cu Hromada și Keita e clar că îți trebuie un număr 10. Dânșii știu cel mai bine. E un antrenor care are rezultate și care știe cel mai bine ce modul i se potrivește. Când ai doi șăsari în 4-2-3-1 îți trebuie un decar, dar nu e problema mea. Ei știu cel mai bine ce au de făcut și dacă le mai trebuie vreun jucător”.

Rapidistul este însă mulțumit de cum merge echipa și prevede un sezon bun: „Concluzia e că Rapidul este mai mult decât în grafic și merită felicitări dacă o țin tot așa. Cu siguranță vor fi o nucă tare și există posibilitatea cel puțin să prindă cupele europene și de ce nu să câștige și un trofeu”.