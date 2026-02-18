Şumi, verdict dacă FCSB ratează play-off-ul: „Dezastru! Cel mai rău rezultat din ultimii 10 ani”

ADVERTISEMENT

FCSB este pe cale să rateze play-off-ul pentru prima dată în istorie. Marius Șumudică a calculat șansele roș-albaștrilor de a accede în top 6 și prevede un viitor sumbru, dacă clubul lui Gigi Becali nu își atinge obiectivul.

Ce se întâmplă dacă FCSB ratează play-off-ul. Analiza lui Marius Șumudică

SuperLiga se joacă după sistemul cu play-off și play-out din anul 2015. De atunci și până în prezent, FCSB s-a calificat mereu în play-off. În actuala stagiune, roș-albaștrii sunt pe cale să nu intre în top 6. Ar fi cel mai prost rezultat din ultimul deceniu, o spune și Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

„Ar fi dezastru. E cel mai negativ rezultat din ultimii 10 ani. Dezastru! E o palmă mare. Și îmi pare rău. Nu am nicio treabă, dar îmi pare rău de fotbaliștii pe care îi au acolo. S-a demonstrat iar și eu am spus-o mereu în emisiune, când nu joacă Tănase, la FCSB e o mare problemă. S-a văzut și la Craiova. Am văzut meciul de la Craiova.

Ok, a avut Bîrligea câteva ocazii, dar ca și vână, ca și angajament, ca dueluri câștigate, Craiova a fost mult peste FCSB. Dacă ei făceau egal la Craiova, erau doar la mâna lor. Acum nu mai sunt la mâna lor. Și cu 49 de puncte, pot rămâne afară. Și dacă bat toate meciurile, pot să rămână afară. Acum joacă FC Botoșani cu U Cluj. Oricare câștigă se duce cu 3 puncte în față. Bine, și ei joacă cu Metaloglobus și pot juca finala cu U Cluj”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Scenariul prin care FCSB poate intra în play-off în locul Rapidului

În acest moment, din punct de vedere matematic, FCSB ar putea să îi ia locul Rapidului în play-off. Pentru ca acest scenariu să devină realitate, FCSB trebuie să câștige meciurile cu Metaloglobus (acasă), UTA Arad (deplasare) și U Cluj (acasă), iar alb-vișiniii să piardă cu Dinamo (acasă), Unirea Slobozia (deplasare) și U Craiova (acasă).

ADVERTISEMENT

În acest caz, atât FCSB, cât și Rapid ar avea câte 49 de puncte, dar roș-albaștrii ar avea avantaj la meciurile directe: 1 egal și 1 victorie. „Ar fi lovitura loviturilor. Nu mi-aș dori în viața mea. Dar dacă pierde Rapid toate meciurile? Pe mine mă înspăimântă ce se întâmplă la Rapid, mai ales că acum joacă cu Dinamo”, a adăugat Marius Șumudică.