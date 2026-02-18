Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Şumi, verdict dacă FCSB ratează play-off-ul: „Dezastru! Cel mai rău rezultat din ultimii 10 ani”

Marius Șumudică anunță apocalipsa la FCSB. Bun prieten cu Gigi Becali, antrenorul lui Al-Okhdood consideră că pentru roș-albaștri va fi un eșec colosal, dacă nu vor intra în play-off
Cristian Măciucă
18.02.2026 | 10:30
Sumi verdict daca FCSB rateaza playofful Dezastru Cel mai rau rezultat din ultimii 10 ani
EXCLUSIV FANATIK
Şumi, verdict dacă FCSB ratează play-off-ul: „Dezastru! Cel mai rău rezultat din ultimii 10 ani”. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB este pe cale să rateze play-off-ul pentru prima dată în istorie. Marius Șumudică a calculat șansele roș-albaștrilor de a accede în top 6 și prevede un viitor sumbru, dacă clubul lui Gigi Becali nu își atinge obiectivul.

Ce se întâmplă dacă FCSB ratează play-off-ul. Analiza lui Marius Șumudică

SuperLiga se joacă după sistemul cu play-off și play-out din anul 2015. De atunci și până în prezent, FCSB s-a calificat mereu în play-off. În actuala stagiune, roș-albaștrii sunt pe cale să nu intre în top 6. Ar fi cel mai prost rezultat din ultimul deceniu, o spune și Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

„Ar fi dezastru. E cel mai negativ rezultat din ultimii 10 ani. Dezastru! E o palmă mare. Și îmi pare rău. Nu am nicio treabă, dar îmi pare rău de fotbaliștii pe care îi au acolo. S-a demonstrat iar și eu am spus-o mereu în emisiune, când nu joacă Tănase, la FCSB e o mare problemă. S-a văzut și la Craiova. Am văzut meciul de la Craiova.

Ok, a avut Bîrligea câteva ocazii, dar ca și vână, ca și angajament, ca dueluri câștigate, Craiova a fost mult peste FCSB. Dacă ei făceau egal la Craiova, erau doar la mâna lor. Acum nu mai sunt la mâna lor. Și cu 49 de puncte, pot rămâne afară. Și dacă bat toate meciurile, pot să rămână afară. Acum joacă FC Botoșani cu U Cluj. Oricare câștigă se duce cu 3 puncte în față. Bine, și ei joacă cu Metaloglobus și pot juca finala cu U Cluj”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o...
Digi24.ro
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții

Scenariul prin care FCSB poate intra în play-off în locul Rapidului

În acest moment, din punct de vedere matematic, FCSB ar putea să îi ia locul Rapidului în play-off. Pentru ca acest scenariu să devină realitate, FCSB trebuie să câștige meciurile cu Metaloglobus (acasă), UTA Arad (deplasare) și U Cluj (acasă), iar alb-vișiniii să piardă cu Dinamo (acasă), Unirea Slobozia (deplasare) și U Craiova (acasă).

ADVERTISEMENT
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum...
Digisport.ro
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata

În acest caz, atât FCSB, cât și Rapid ar avea câte 49 de puncte, dar roș-albaștrii ar avea avantaj la meciurile directe: 1 egal și 1 victorie. „Ar fi lovitura loviturilor. Nu mi-aș dori în viața mea. Dar dacă pierde Rapid toate meciurile? Pe mine mă înspăimântă ce se întâmplă la Rapid, mai ales că acum joacă cu Dinamo”, a adăugat Marius Șumudică.

Marius Sumudica, ANALIZA LA SANGE despre SITUATIA Rapidului inaintea DERBY-ULUI cu Dinamo

Daniel Pancu şi jucătorii lui CFR Cluj, mesaj din vestiar pentru Neluţu Varga:...
Fanatik
Daniel Pancu şi jucătorii lui CFR Cluj, mesaj din vestiar pentru Neluţu Varga: “I-am făcut un videoclip şi am cântat ceva frumos”
La ce oră vine, de fapt, Gâlcă la antrenamente. Suporterii nu sunt deloc...
Fanatik
La ce oră vine, de fapt, Gâlcă la antrenamente. Suporterii nu sunt deloc mulțumiți de ce se întâmplă la echipă
Cristi Balaj, verdict în fazele fierbinţi ale rundei din SuperLiga: “Trebuia penalty la...
Fanatik
Cristi Balaj, verdict în fazele fierbinţi ale rundei din SuperLiga: “Trebuia penalty la Universitatea Craiova – FCSB. A fost o etapă slabă, umbrită de greşeala lui Radu Petrescu”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fostul jucător al lui Dinamo a fost aproape de a își omorî fiul,...
iamsport.ro
Fostul jucător al lui Dinamo a fost aproape de a își omorî fiul, devenit și el fotbalist. Cei doi nu își mai vorbesc de mult timp: 'Știi ce face acum?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!