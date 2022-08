Summer Well 2022: program, reguli, artiști. Evenimentul are loc în Buftea

Evenimentul de anul acesta adună laolaltă artiști de renume din mai multe țări din Europa și nu numai. Se desfășoară pe parcursul a trei zile, biletele fiind puse la vânzare cu câteva luni bune înainte. Stocul este epuizat acum.

Summer Well 2022: reguli, acces, program. Unde are loc evenimentul

Summer Well 2022 are reguli stricte pentru oamenii care vor să se distreze în Buftea în acest final de săptămână. începe vineri, 12 august, la ora 16:00 și se încheie duminică, după un after party spectaculos.

Organizatorii le transmis festivalierilor să păstreze brățara pentru eveniment intactă și purtată la vedere în orice moment. În cazul în care aceasta nu apare pe mână sau a fost pierdută, atunci nu mai aveți acces la eveniment.

Toți participanții vor fi căutați la intrare de obiecte periculoase, iar cei care refuză ”percheziția” au șanse mari să nu mai intre. De asemenea, regulamentul spune că organizatorii își rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile.

Copiii mai mici de 12 ani au voie să participe la Summer Well 2022 doar dacă sunt însoțiți de o persoană adultă sau tutore care are un bilet valabil. Totodată, accesul la festival poate fi limitat sau restricționat dacă a fost depășit numărul limitat de persoane.

Summer Well 2022. Ce artiști urcă pe scenele festivalului

Vineri, 12 August 2022

Wiiings Stage: Șuie Paparude

Main Stage: Future Islands, Channel Tres, Sad Night Dynamite, Lea Porcelain, Dylan Fraser

After-Party Stage: Flight Facilities

Sâmbătă 13 august

Main Stage: Arctic Monkeys, Inhaler, Alice Merton, Blu DeTiger, Hayes & Y

Wiiings Stage: GoldLink, Amuly

After-Party Stage: Digitalism

Duminică, 14 August 2022

Main Stage: Nothing But Thieves, Jungle, Roosevelt, Self Esteem, Jadu Heart

Wiiings Stage: Tkay Maidza, Killa Fonic

After-Party Stage: Bob Moses.

Summer Well, ca și alte două festivaluri mari de la noi, UNTOLD și Neversea, se reia după o pauză lungă. a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus și vara asta oamenii au putut să se distreze din nou până-n zori.

Prețul biletelor pentru cele trei zile de festival, într-un cadru special din Buftea, se ridică la valoarea de 675 de lei, conform .