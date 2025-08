Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene

Domeniul Știrbei Vodă din Buftea este locul unde se desfășoară Summer Well 2025. Organizatorii au afișat pe social media care este . Ce artiști ajung la unul dintre cele mai cunoscute festivaluri din România.

Summer Well 2025. Programul complet pe zile și ore

Summer Well 2025 a ajuns la ediția cu numărul 14 și promite să fie un eveniment incendiar, care nu va fi uitat prea curând de oameni. Festivalul se desfășoară în perioada 8 – 10 august, pe Domeniul Știrbei Vodă, o locație istorică din Buftea.

Evenimentul are loc aproape de București și vine cu un lineup interesant. De asemenea, locația pune la dispoziția celor care și-au cumpărat bilete mai multe scene, de unde pot asculta artiștii preferați. În plus, au la dispoziție zone de relaxare.

Mai mult, organizatorii au amenajat un food court, artă și activități suplimentare. Toate acestea au loc într-un cadru natural. În ceea ce privește programul complet pe zile și ore, acesta este deja pus la punct. În prima zi de Summer Well 2025, pe 8 august, festivalierii pot dansa în fața a trei scene.

Pe Orange Main Stage urcă începând cu ora 18:15, Ari Abdul. De la ora 19:45 oamenii o vor asculta pe Isabel LaRosa, iar de la 21:15 pe scenă va fi Seafret. Seara se încheie cu un concert marca Snow Patrol, care este programat la ora 23:00.

Sunset Stage by ING × VISA: ora 19:15 – Cireșan. La ora 21:00 urcă pe scenă COJO, pe numele său din buletin Andrei Cojocaru. În 2018, la doar 18 ani, a devenit cel mai tânăr câștigător al emisiunii iUmor. Seara se încheie cu Soft Play, care cântă de la ora 22:30.

Electro Punk Club are alți artiști de renume. Pe această scenă urcă de la ora 19:00 On the Block, de la 21:25 Special Performance, iar de la 22:00 The HELP, conform informațiilor publicate de organizatorii Summer Well 2025, pe .

Programul Summer Well 2025, 9 august

Orange Main Stage: ora 18:15 – Chloe Slater, 19:45 – Balu Brigada, 21:30 – Saint Levant, 23.15 – Son Mieux

Sunset Stage by ING × VISA: ora 19:15 – Simona Delegeanu, 21:00 – MRCY, 22:30 – Carpetman

Electro Punk Club: ora 20:00 – Tedi, 21:00 – D.E.N.I.S., 22:15 – Ekkstacy

Programul Summer Well 2025, 10 august

Orange Main Stage: 18:00 – Banners, 19:30 – La Femme, 21:15 – Palaye Royale, 23.15 – Empire of the Sun

Sunset Stage by ING × VISA: 18:30 – Bianca Oance, 20:30 – Lana Lubany, 22:15 – The Dare, 00:30 – Eiderbrook

Electro Punk Club: 19:30 – Special Performance, 21:00 – Plant, 22:15 – Karen Dio.

Cum intri la Summer Well 2025

Accesul la 2025 se face pe bază de bilet. Cei care au cumpărat bilete pentru festivalul de la marginea Bucureștiului trebuie să meargă pe Domeniul Știrbei Vodă cu acestea. La intrare ele se schimbă în brățară de acces.

Brățările sunt concepute astfel încât să le permită oamenilor să intre în fiecare dintre cele 3 zile de festival. Organizatorii le recomandă tuturor să nu le scoată de la mână. În plus, li se sugerează să le protejeze pe toată durata evenimentului.

În cazul în care o persoană pierde brățara de acces nu va mai intra la Summer Well 2025. În această situație este nevoie să cumpere un bilet nou direct de la locație. Spre exemplu, biletul de acces pentru o singură zi costă 350 de lei.

Reguli acces și plată la Summer Well 2025

Organizatorii de la Summer Well 2025 au stabilit cum se face plata în cadrul evenimentului. Petrecăreții pot plăti exclusiv cu brățara, care funcționează ca un portofel electronic. Reîncărcarea se face online sau la punctele de top-up din festival.

Banii care nu au fost cheltuiți poate fi rambursați la finalul evenimentului. Procesul se poate face direct la festival sau în mediul online. Cei care aleg varianta din urmă au posibilitatea să-și primească banii înapoi până pe 20 august.

Mai mult decât atât, festivalierii trebuie să cunoască regulilele pe care le impune Summer Well 2025. În primul rând, accesul este permis numai cu bilet valid. În al doilea rând, petrecăreții trebuie să aibă asupra loc un act de identitate.

Copiii sub 12 ani intră gratuit numai dacă sunt însoțiți de un părinte/tutore. Acesta trebuie să aibă bilet valid (un bilet = accesul unui părinte + un copil). În plus, minorii între 12–16 ani intră pe bază de bilet și alături de un adult. Totodată, le trebuie o declarație completată și semnată de tutorele legal.

În aceeași notă, organizatorii anunță faptul că persoanele cu dizabilități pot intra la festival gratuit. Organizatorii de la Summer Well 2025 au pus la dispoziție acestora aproximativ 150 de abonamente dedicate.