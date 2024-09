Șumudică a anunțat când se va baza pe vedetele N’Jie și Boupendza. “Nu vreau să-i fac Pele”. Ce spun jucătorii Rapidului

Rapid așteaptă ca vedetele Clinton N’Jie și Aaron Boupendza să primească permisele de muncă în România, iar până atunci .

Așadar, după meciurile echipelor naționale, suporterii rapidiști vor putea să vadă noile achiziții ale lui Dan Șucu în meciul care va avea loc acasă pe Giulești.

“Dosarele sunt depuse și așteptăm în continuare să primească dreptul de muncă. Eu cred că după meciul cu Botoșani îi vom avea. Deci în acea pauză, înaintea duelului cu Farul îi vom avea. Ambii cu drept de joc.

La antrenamente sunt foarte ok. Sunt doi jucători cu calitate foarte bună și care vor aduce plus valoare. Nu vreau să-i fac Pele și când vor intra să nu fie chiar așa.

Una este antrenamentul, una este jocul amical și alta este jocul oficial. Este clar că au calitate foarte mare. Nu mai zic pe unde au jucat.

I-am adus, împreună cu cei care se ocupă de transferuri la Rapid, pentru că îi cunoșteam foarte bine și știam ce au făcut. Ceilalți jucători mă întreabă când o să vină drepturile de muncă pentru cei doi”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Viorel Moldovan, despre noile achiziții ale lui Dan Șucu la Rapid: “Sunt fotbaliști de mare calitate”

“S-au făcut formalitățile necesare, așteptăm cum decurg lucrurile. Au fost întârzieri, mai mult de la N’Jie, pentru că i-a venit mai târziu cazierul. Lucrurile sunt corecte și așteptăm. Sper ca după întrerupere să îi avem disponibili. Ei se antrenează.

N’Jie a fost mai scurt cu pregătirea, Boupendza a fost la un nivel mai superior. Era vizibil acest lucru la antrenamente. Sunt fotbaliști de mare calitate și cred că vor aduce un plus la Rapid. N’Jie are simț al jocului și are multă experiență, dar e clar că nu va mai fi cel de acum 7-8 ani. Dar este un jucător cu viziune care ne va ajuta foarte mult.

Boupendza este un atacant de mare clasă. Mă uitam la exercițiile de finalizare, încadrează tot și marchează tot timpul. Are execuții deosebite. Are un stâng foarte bun și sper să se integreze cât mai repede. Îi așteptăm să îi vedem în teren și să crească nivelul echipei”, a spus Viorel Moldovan la FANATIK SUPERLIGA.

Clinton N’Jie (31) a semnat gratis cu Rapid de la Sivasspor. Cotat la 950.000 potrivit , aripa dreaptă din Camerun a mai evoluat în cariera sa la Olympique Lyon, Tottenham, Marseille și Dynamo Moscova. Pentru echipa națională a strâns 44 de selecții și 10 goluri.

În partea cealaltă, Aaron Boupendza (27 de ani), a rămas liber de contract după experiența în MLS la Cincinnati. Odată cu venirea la Rapid, gabonezului i-a scăzut cota de piață cu un milion de euro de la 5 milioane, conform .

35 de selecții are atacantul giuleștenilor la națională și 8 goluri. Până la venirea în SuperLiga, Boupendza a mai jucat pentru Al-Shabab, Al-Arabi, Hatayspor sau Bordeaux, acestea fiind echipele importante.

