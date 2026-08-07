Șumudică aruncă bomba: Drăguș poate semna în SuperLiga, dar nu cu FCSB! Exclusiv

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Denis Drăguş este la mare căutare în această vară. Atacantul mai are doi ani de contract cu Trabzonspor, dar nu mai este dorit la echipa turcă. , o altă echipă uriaşă din SuperLiga a pus ochii pe vârful naţionalei României.

Denis Drăguş, deturnat din drumul spre FCSB?! Marius Şumudică aruncă bomba: „Ia în calcul chiar şi CFR-ul”

Marius Şumudică, unul dintre apropiaţii lui Drăguş, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Denis Drăguş poate ajunge la CFR Cluj în această vară. Însă marea condiţie este să se înţeleagă la reziliere cu Trabzonspor, în joc fiind peste 3.000.000 de euro:

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„ . Vor să îl ia şi pe Darwin Nunez de la Al Hilal. Nici Drăguş nu se lasă. Merge la antrenamente. A spus că e o plăcere să se antreneze cu Salah: „E viaţa mea să mă antrenez cu Salah”. Face antrenament, n-are voie să îl dea afară din antrenament.

Abia aşteaptă să joace cu el la 5 contra 2, iar la finalizare să îi centreze Salah, să dea şi el o căpăţână. Denis a fost la mine seara trecută. Am stat puţin de vorbă cu el. Nu ia în calcul acum nicio ofertă. Duminică se prezintă la antrenament.

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El la FCSB vine în anumite condiţii. Iar prima este să se înţeleagă cu Trabzonspor. Acolo are 1.575.000 de euro pe an. Ceea ce înseamnă 3.150.000 de euro în cei doi ani de contract. Dacă ajunge la un consens cu Trabzon, pleacă. Când văd că dau 22 de milioane pe Mo Salah, n-aş pleca de acolo până nu le-aş lua toţi banii. Aş dormi şi în cămară.

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Dacă el se înţelege şi ajunge la un numitor comun… El s-a mai dus împrumut la Gaziantep şi n-a luat banii până în ziua de azi. Au făcut notificări la FIFA. Echipele din Anatolia nu te plătesc 3-4 luni. CFR Cluj e parfum,

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Dacă se înţelege cu Trabzonspor, începe să ia în calcul variantele. FCSB-ul, chiar şi CFR Cluj. Nu ştiu cât vrea să îi dea Trabzon, probabil câteva sute de mii de euro. Asta cu Salah l-a întărâtat mai rău: «Staţi puţin, am contract. Când am venit am dat goluri. Poate nivelul meu nu e de Trabzon, dar am un contract semnat cu voi şi care trebuie onorat. Ne aşezăm la masă şi discutăm, dar nu în bătaie de joc»”, a spus Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a dezvăluit cât l-ar costa Denis Drăguş

pentru care nu voia să plătească o sumă de transfer pentru Trabzonspor în schimbul lui Denis Drăguş. Patronul roş-albaştrilor a spus de ce a preferat să investească peste 1.000.000 de euro în Boutoutaou:

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„Păi, staţi puţin. Dau şi pe Drăguş atâta dacă are salariul lui Boutoutaou. (n.r. Cât are salariu Boutoutaou?) Are 15.000 – 20.000 salariu. Am investit în Boutoutaou cât are ăla (n.r. Drăguş) salariu pe un an. Nu e de comparat. Pe Boutoutaou l-am cumpărat, e al meu. Celălalt vrea salariu atât şi nu e al meu.

Gândiţi-vă că îl iei pe Drăguş şi el vrea peste 1 milion de euro salariu pe an. Apoi, dacă îl semnezi pe trei ani îi dai 3 milioane de euro numai salariu. Şi mai dai pe el 1 milion la transfer, dar el costă, de fapt, 4 milioane. Dar nu e numai asta. Mai costă şi taxele 1 milion de euro în trei ani. Aşadar, ajungi la 5 milioane.

Un jucător din străinătate nu îţi vine pe mai puţin de 45.000 de euro. Dai 1 milion pe el, dar nu vine. Eu o să ridic ştacheta, că nu am cum. Mi-am dat seama că nu se poate altfel”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.