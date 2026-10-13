Șumudică a auzit în direct ce i-a transmis Neluțu Varga prin intermediul Fanatik. Reacția antrenorului de la CFR Cluj. Exclusiv

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Marius Șumudică a preluat CFR Cluj în urmă cu două luni, într-un moment extrem de greu când clubul a intrat în insolvență. Cu toate problemele, tehnicianul a reușit să urce echipa pe locul 8 în SuperLiga, iar Neluțu Varga a avut numai cuvinte de laudă pentru el.

Neluțu Varga, extrem de mulțumit de munca lui Marius Șumudică la CFR Cluj

După , Neluțu Varga i-a transmis un mesaj sincer lui Marius Șumudică prin intermediul FANATIK SUPERLIGA. Patronul din Gruia a dezvăluit și ce obiective a fixat pentru acest sezon.

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”Sunt super mulțumit de Șumudică. Știam că este un antrenor cu totul special, iar rezultatele o arată din plin, într-un moment foarte, foarte dificil pentru gruparea noastră. Asta arată caracterul lui Șumudică, dar și a celorlalți care lucrează la club, în frunte cu Marian Copilu.

Ce să vă spun despre obiectiv? Obiectivul este unul clar, să ne clasăm într-o poziție cât mai onorantă, care să se muleze pe pretențiile pe care le-a avut întotdeauna CFR Cluj. Dacă Șumudică câștigă play-out-ul, ținând cont de condițiile noastre, este echivalent cu accederea în cupele europene. Dacă intră în play-off, vă spun sincer, e ca și cum ar lua campionatul.

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Trebuie să fim realiști, momentul este foarte, foarte greu, dar până acum Șumudică a dus corabia exact acolo unde trebuie. Sper din tot sufletul să vin și eu alături de el, să vin cu bani, să-i aduc jucători în iarnă și să avem iarăși o echipă care să se ridice la pretențiile suporterilor noștri, așa cum i-am învățat mereu. Și, bineînțeles, să stăm acolo sus din punct de vedere al performanței, cum s-a întâmplat întotdeauna cu CFR Cluj”, a transmis Varga, care .

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Șumudică se înclină în fața jucătorilor de la CFR Cluj

Într-o intervenție avută la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a explicat că a știut încă de la început condițiile grele care sunt la CFR Cluj și a vorbit la superlativ despre jucători, mărturisind că este cel mai disciplinat lot pe care l-a avut în întreaga sa carieră de antrenor.

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”Nimic ieșit din comun ținând cont de situația pe care o traversăm în montul de față, dar îi mulțumesc. Știam la ce mă înham, dar având o relație specială și cu Marian Copilu, m-a convins. Am vorbit și cu Neluțu, mi s-au explicat cum stau lucrurile. Nu aveam nimic de pierdut decât să încerc să duc echipa asta cât mai sus.

Le mulțumesc tuturor și în special băieților care sunt de un caracter ieșit din comun. În momentul în care tu pierzi câte 4-5 salarii, ești neplătit și accepți diminuarea salariului asta înseamnă caracter, bărbăție.

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Eu trăiesc printre ei zi de zi, îi văd cum se antrenează, este cel mai disciplinat lot pe care eu l-am antrenat în cariera mea de peste 20 de ani. Chiar dacă nu avem mari staruri în echipă, este un grup extraordinar. Iar aura asta a CFR-ului, ceea ce s-a întâmplat în trecut și trofeele câștigate, ăsta este singurul lucru care și pe mine, și pe ei ne obligă să ne autodepășim”, a spus el.

Șumudică se simte antrenor la CFR Cluj

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, ce simte atunci când intră în club, Marius Șumudică a recunoscut că îl trec fiorii văzând sala trofeelor și devine mai puternic.

”Când parchezi mașina și intri în club și vezi trofeele te simți antrenor. Lăsând la o parte factorii ăștia externi care perturbă la un moment dat, este aura asta care îți dă impulsul ăla, este incredibil. Mie mi se face pielea găină când trec pe lângă trofee, când mă duc în vestiar, când îl văd pe Ciprian Deac lângă mine.

Mă simt mai puternic în momentele alea, chiar dacă rezultatele sunt oscilante. E normal ținând cont acești factori externi. Nu e ușor să ne gestionăm. Oamenii muncesc de dimineața până seara, sunt acolo la club”, a afirmat Șumudică.