Șumudică a comentat gestul lui Neil Lennon după golul de 2-2 al Rapidului. „E grav dacă s-a referit la suporteri”

Neil Lennon a fost taxat aspru după Rapid – CFR Cluj 2-2. Marius Șumudică e de părere că tehnicianul britanic a greșit grav în momentul în care,

Neil Lennon, taxat dur de Marius Șumudică: „Nu a câștigat nimeni cu suporterii, niciodată!”

Neil Lennon e fără victorie de când a revenit la Rapid. Cu nord-irlandezul pe bancă, giuleștenii au făcut 1-1, la Arad, cu UTA, și 2-2, acasă, cu CFR Cluj. În ceea ce privește meciul cu ardelenii,

ADVERTISEMENT

„Eu am fost antrenor în Giulești. Și știu ce înseamnă. În 2010, am stat cred vreo 28 de meciuri. Nu știu împotriva cui era gestul pe care l-a făcut. Se întoarce și le arată să nu mai vorbească și le arată urechea.

În momentul în care la prima etapă în care to joci acasă ca antrenor, și eu am greșit în cariera mea și am încercat să scot din portofoliul meu aceste gesturi necugetate, și ai un gest de genul ăsta într-o țară străină, Giulești, unde intri în groapa cu lei și nimeni nu te iartă, din punctul ăsta de vedere poți fi vânat de acum încolo oricând.

ADVERTISEMENT

Deci, dacă a fost la adresa suporterilor, dar nu știu, nu înțeleg la adresa cui putea să facă lucrul ăsta. Împotriva acționarilor? Nu. D-asta spun. Din momentul ăsta, ești pe radarul lor. Nu îi dau sfaturi, nu îmi permit.

E un antrenor mai titrat prin ceea ce a făcut ma refer la trofee față de mine, dar eu îi dau un sfat din ce înseamnă Rapid, din ce înseamnă spiritul Rapidului. Nu a câștigat nimeni niciodată cu suporterii în Giulești. Împotriva lor.

ADVERTISEMENT

Nu a câștigat și nu va câștiga niciodată în Giulești, fie că are Rapidul în ADN sau nu. Nimeni! Dacă a făcut gest la adresa suporterilor, e grav. Depinde de rezultatele pe care le face. Dacă nu făcea acest gest, avea gir mai mult timp. Își câștiga timp.

Din momentul în care intri într-un conflict tacit de acest gen, vei fi vânat la fiecare rezultat. E o greșală mare pe care a făcut-0, dacă a făcut-o împotriva suporterilor”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

ADVERTISEMENT

„A fost un grup de suporteri care erau nemulțumiți”

Gestul lui Lennon a fost comentat și de Robert Niță, prezent pe Giulești „E euforia egalării. El are un gest tip Bergodi după egalare. Intră vreo 20 de metri în teren, se îmbrățișează cu toată lumea.

E presiune, e conștient că s-au investit bani, Giuleștiul vrea un joc mai spectaculos, suporterul Rapidului vrea să câștige. E clar că face gestul despre care amintește Șumi. A fost undeva în spatele băncii de rezerve, în partea stângă înspre fanionul de la cornere, un grup de suporteri care erau nemulțumiți.

Nu l-au înjurat. Lumea era nemulțumită la 2-1 pentru CFR. Nu știu dacă era nemulțumire de rezultat sau de joc. E clar că modul în care joacă echipa în momentul de față nu e un modul care să aducă un spectacol, ceea ce vrea lumea în Giulești”, a declarat și Robert Niță.

“GESTUL lui Lennon e NECUGETAT!” Sumudica: “NIMENI NU VA CASTIGA RAZBOI CU FANII Rapidului”