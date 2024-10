Șumudică a comparat debutul lui Dobre la Rapid cu cel al lui Rrahmani. „E tanc! Are niște picioare ca ale lui Drăguș”

, chiar la debutul său la echipă. În partida dintre Rapid și Farul, atacantul care a jucat și la Bournemouth a înscris de două ori în poarta păzită de Buzbuchi. Fotbalistul a atras atenția tuturor, iar meciul său a fost comparat cu prima partidă a lui Albion Rrahmani.

Marius Șumudică, despre Dobre și Rrahmani: „Sunt diferiți”

Deși în viziunea lui Marius Șumudică cei doi jucători sunt diferiți, debuturile se aseamănă. Așa cum a dezvăluit la , antrenorul Rapidului a fost de acord că debutul lui Alex Dobre este oglinda celui a lui Rrahmani.

ADVERTISEMENT

În plus, antrenorul a vorbit despre calitățile pe care Alex Dobre le are, punctele tari și punctele slabe, dar și despre diferența dintre el și Rrahmani. Alex Dobre a ajuns pe Giulești la începutul lunii octombrie.

„(n.r. se pot asemăna ca și debuturi?) Nu, sunt diferiți. A, ca debuturi da, dar sunt diferiți ca și structură. A marcat 2 goluri, okay. Eu nu știu dacă Dobre începea jocul ca titular avea aceste reușite. E adevărat că este un jucător extraordinar, un jucător de explozie. Dar v-am spus, este un jucător care are nevoie de spațiu, un jucător care 1 contra 1 rezolvă situația.

ADVERTISEMENT

Lui îi place mai mult să joace în stânga unde este Petrila el fiind pe piciorul drept, dar ați văzut și ce biomecanică a avut și cu piciorul stâng. Dacă aș fi început cu el, într-un moment de 0-0 când trebuie să scot un om din joc și când echipa adversă spre exemplu, se aglomerează, cred că intervin problemele și la el. Atunci am preferat un jucător cu experiență, un jucător care joacă simplu și care îți dă echilibru cum este acest N’jie și care mie sincer nu mi-a displăcut. A știu când să țină de minge, a avut și câteva reușite tehnice”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA, emisiune live pe în fiecare luni, marți și vineri de la ora 10:30.

Alex Dobre, comparat cu Denis Drăguș și Cristiano Ronaldo

Marius Șumudică l-a antrenat pe Denis Drăguș în perioada în care era pe banca tehnică a lui Gaziantep din Superliga turcească. Având figura atacantului naționalei, Șumi a putut să-l asemene pe Drăguș cu Dobre. Din punct de vedere fizic, Alex Dobre a fost comparat cu Cristiano Ronaldo.

ADVERTISEMENT

„Dar v-am spus, lor le lipsesc meciurile. Aici intervine și tinerețea și puterea lui, forța lui pe care o are nativă (n.r Dobre). El are niște picioare… când urcam pe teren și era în fața mea, la antrenament cu o zi înainte pe Giulești, când am urcat și mă uitam parcă vedeam picioarele lui Drăguș. Și are aceeași tendință.

(n.r. au auzit de Dobre că este un mic Cristiano Ronaldo) Da, da da. E tanc. Nu am văzut în viața mea așa ceva. Drăguș 2. Am avut și o bancă foarte bună, am soluții. Gândiți-vă că au rămas înafară 3 jucători: Jambor, Blazek, Vulturar. Plus pe bancă Emmers, Burmaz, Hasani care n-a prins minute”, a încheiat Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

Alex Dobre a venit gratis la Rapid în prima săptămână a lunii octombrie. După ce a plecat liber de la Famalicao din Portugalia, două luni nu a semnat cu nicio echipă. Atacantul român și-a petrecut ultimul an în prima divizie din Portugalia, ligă la care a înregistrat 31 de apariții și 2 goluri. Conform , cota de piață a românului se ridică la 1 milion de euro.

Șumudică DEZVĂLUIE ARMA SECRETĂ cu care L-A BĂTUT MĂR pe Hagi! ANALIZA Rapid - Farul 5-0