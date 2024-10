, și astfel își menține parcursul perfect în grupa din Liga Națiunilor. Deși , selecționerul a decis să nu-l introducă pe acesta pe teren.

Șumudică a descifrat gestul lui Lucescu la adresa lui Mitriță. „Nouă, ca antrenor, nea Mircea ne spunea un lucru esențial”

Alexandru Mitriță nu a prins niciun minut în partida cu Cipru, iar jucătorul a fost vizibil afectat de acest lucru. La finalul meciului, selecționerul Mircea Lucescu s-a dus și l-a îmbrățișat pe atacantul de la Universitatea Craiova.

Fostul elev al lui Mircea Lucescu, Marius Șumudică, a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA despre gestul făcut de „Il Luce” la sfârșitul partidei cu prima reprezentativă a Ciprului.

„Șumi” consideră că Mircea Lucescu l-a îmbrățișat pe Mitriță pentru a-i oferi încredere în continuare. Antrenorul Rapidului chiar a rememorat întâmplările din sezonul când era sub comanda lui „Il Luce”, din postura de rezervă.

„(N.r de ce Mircea Lucescu l-a îmbrățișat prima oară pe Mitriță) Un lucru de unitate, un lucru de echipă. Nouă ne spunea un lucru nea Mircea, eu l-am avut antrenor și știu. Jucătorii de pe bancă trebuie să fie băgați în seamă, să fie mulțumiți. Atâta timp cât nu sunt mulțumiți și nu sunt ok, nu-ți dau randamentul care trebuie la antrenament și nu-ți ridică calitatea primului 11.

El tot timpul știa să vorbească cu jucătorii de pe bancă. Eu am dat 20 de goluri când am câștigat campionatul din postura de rezervă mai mult. Atunci erau Pancu, Radu Nicolescu, Ganea..erau niște vârfuri de atac bune, iar eu am reușit marchez 20 de goluri din poziția de rezervă.

„Mircea Lucescu nu l-a îmbrățișat pe Mitriță pentru a-și crea un alibi”

Îmi doream foarte mult să fac mai mult decât cei care erau în fața mea. Sunt ferm convins că nea Mircea a crescut această mentalitate. L-a văzut pe Mitriță trist și l-a băgat imediat în seamă, ceea ce înseamnă enorm!

El n-a făcut gestul acesta pentru a-și crea un alibi că n-a jucat Mitriță. Sunt convins că el va avea minute la următorul joc, o să vedeți!

Noi, cu următorul meci câștigat, suntem 90% calificați și câștigăm grupa”, a spus Marius Șumudică în direct la FANATIK SUPERLIGA.

