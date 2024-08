Marius Șumudică a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA ce a făcut atunci când FCSB, Steaua cum se numea atunci echipa, a fost eliminată de Middlesbrough în semifinalele Europa League din sezonul 2005-2006.

Șumudică a dezvăluit în premieră ce a făcut când FCSB a fost eliminată de Middlesbrough. “Am ciugulit puțin!”

Formația lui Gigi Becali a fost la un pas să joace finala Europa League în sezonul 2005-2006, însă englezii s-au impus cu 4-2 acasă, după un 1-0 în Ghencea pentru “roș-albaștrii”.

Despre momentul când FCSB a fost eliminată de Middlesbrough în semifinale, t. Analistul FANATIK a mărturisit că a băut puțină șampanie și a fost singura dată când acesta a băut alcool în viața sa.

“Nu îmi aduce aminte, te rog! Ce am făcut când au fost eliminați de Middlesbrough? Nu voiam să spun, dar am să spun. Am ciugulit puțină șampanie, eu care nu am băut toată viața mea.

Eu nu beau alcool de când m-am născut. Nu am băut alcool în viața mea. Dar atunci am luat o gură de șampanie. Așa fericit am fost”, a dezvăluit Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Șumudică, concluzii după FCSB – Sparta Praga 2-3

în turul trei. Marius Șumudică știe unde s-a făcut diferența în partida retur de pe Ghencea și i-a pus la zid pe fotbaliștii “roș-albaștrilor”.

Șumi este de părere că FCSB nu are fotbaliști de nivelul play-off-ul Ligii Campionilor. Tehnicianul s-a arătat dezamăgit și de linia de mijloc de la FCSB, despre care spune că nu are forță de pătrundere.

“Am rămas stupefiat când am văzut toate declarațiile oamenilor din fotbal care îi dădeau favoriți pe cei de la FCSB. O calificare se tranșează în două manșe, a fost o dublă. Un meci s-a jucat la Praga și FCSB a arătat destul de bine, exploatând spațiile.

Ei joacă un 3-4-3, aveau nevoie de unghiuri de joc. FCSB a făcut densitate, i-a așteptat după care au avut o grămadă de situații, însă aici intervine și valoarea jucătorului. Șut nu are voie să nu dea gol când driblează și rămâne cu poarta goală.

Aici se face diferența, un jucător de valoare care are în ADN acest nivel nu are voie să rateze. Băluță are o fază pe 8 metri de unde ziceam că trebuie să învețe de la Florinel Coman cum se dă la colțul lung, el a dat în colțul scurt”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Cum s-a bucurat Marius Șumudică după ce Steaua a fost eliminată de Middlesbrough