Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Șumudică a distrus două transferuri ale Rapidului. „Să nu mai plângă după banii pe care îi dădeau lui Boupendza, Dumnezeu să-l ierte!”

Unde suferă cel mai mult Rapidul lui Costel Gâlcă. Transferurile făcute de giuleșteni, analizate de Marius Șumudică. Sfat dat direct pentru conducerea clubului.
Alex Bodnariu
28.11.2025 | 10:30
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică, fostul antrenor de la Rapid, a urmărit cu maxim interes meciul din Gruia, pierdut de giuleșteni clar cu 0-3, și a tras o serie de concluzii interesante. Tehnicianul e de părere că, în iarnă, bucureștenii au nevoie de întăriri serioase și a spus care e jucătorul care ar trebui să fie lăsat să plece.

Dezastru pentru Rapid în Gruia. CFR i-a învins pe giuleșteni cu 3-0

Partida din Gruia a fost dominată de la un capăt la altul de CFR-ul lui Daniel Pancu. Rapid a pus mult prea puțină presiune, iar jucătorii lui Costel Gâlcă au pierdut majoritatea duelurilor de la mijlocul terenului, iar pe faza de contraatac s-au comis multe erori.

A fost cel mai prost rezultat înregistrat de Rapid de la numirea lui Costel Gâlcă, iar fanii își pun primele semne de întrebare. Giuleștenii au suferit mult atât în atac, acolo unde Dobre, Petrila și Baroan nu au reușit să vină cu soluții incisive, cât și în apărare, unde s-au comis greșeli importante.

Marius Șumudică, nemilos. Transferurile făcute de Rapid, considerate ratate

Marius Șumudică e de părere că Baroan a făcut un meci extrem de slab. Vârful adus în această vară nu a reușit să câștige duelurile cu jucătorii de la CFR. Antrenorul consideră că Elvir Koljic ar trebui să fie titular meci de meci, întrucât este mult mai valoros. Șumi a numit transferurile lui Baroan și Jambor drept unele ratate.

„Să mă ferească Dumnezeu, l-am văzut și pe Baroan. Am văzut că Rapid a plătit 400 de mii pe el. Păi dacă pui 400 de mii de euro pe care i-a plătit și aduni și salariul jucătorului, niciodată nu poți să mai spui că îi dădeai bani mulți lui Boupendza. Să nu mai plângă după banii pe care îi dădeau lui Boupendza, Dumnezeu să-l ierte. E incomparabil. Boupendza a venit liber și a fost vândut pe 800 de mii de euro. Baroan nu poate fi atacant de titlu.

Nu e atacant de 400 de mii. Nici Jambor nu e jucător de un milion la acest moment. Două transferuri ratate. Nu înțeleg ce se întâmplă cu Koljic. Nu e problema mea. Gâlcă știe mai bine. N-ai cum să joci cu Baroan în locul lui Koljic. Probabil există probleme pe care eu nu le știu. Mă depășește. Din punct de vedere valoric, e o diferență între cei doi. Nu ai cum să joci cu Baroan“, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Baroan, out de la Rapid în iarnă? Ce trebui să facă conducerea din Giulești

Mai mult, tehnicianul a anunțat și transferurile la care oficialii de la Rapid ar trebui să se gândească în perioada de mercato. Marius Șumudică e de părere că e momentul să fie adus în Giulești un număr 9 care să-i ia locul lui Baroan.

„Ciobotariu a fost accidentat. A stat două luni. Rapid, dacă vrea să se bată la titlu, are nevoie de un fundaș central. Au nevoie de un număr 9, clar de tot. Depinde ce sistem va alege Gâlcă. Dacă era Bolgado, erau acoperiți. O să crească și Ciobotariu. E un jucător de valoare, dar când stai două luni e greu. Ei suferă în atac. Dacă se întâmplă ceva cu Koljic… Baroan nu e o soluție. Eu i-aș da drumul în iarnă“, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
