Șumudică a explicat cum Bogdan Andone l-a bătut pe Gâlcă în Argeș – Rapid 2-1: “A fost băiat deștept”

Rapid a pierdut, la Mioveni, partida cu FC Argeș, iar alb-vișiniii tremură pentru calificarea în fazele eliminatorii ale “competiției surprizelor”. Constantin Gâlcă nu a fost deloc inspirat în alegerea primului “11”, mulți dintre jucătorii pe care i-a trimis pe teren având evoluții modeste. Situația a fost semnalată și de Marius Șumudică, fostul antrenor al giuleștenilor.

Ce l-a dezamăgit pe Șumudică la Rapid în meciul cu FC Argeș

Șumudică este de părere că Rapid ar fi trebuit să trateze mult mai atent Cupa României, competiție care, în cazul în care o câștigi, îți dă șansă să evoluezi în UEFA Europa League. Nici el, ca, de altfel, alți analiști, nu-și explică .

“Nu trebuie să dai vrabia din mână pe aia de pe gard. Ei trebuiau să facă orice să câștige acest meci. Acum nu știu acest orice la ce să-l încadrez. Dacă trebuia să joace Dobre de la început, pentru că a intrat pe parcurs și nu știu ce s-a întâmplat. Marea majoritatea a mingilor le-a pierdut. Forța Rapidului este pe contraatac. Când îi ai în bandă pe Dobre și pe Petrila e greu oricărei echipe să le stea în față. A încercat cu Grameni, cu Gojkovic, care a făcut un joc bunicel. A început cu Jambor atacant când tu îl ai pe Koljic… Nu știu ce a gândit Costel, e treaba lui”, a spus fostul antrenor al Rapidului, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce își dorește Marius Șumudică pentru Rapid

În continuare, Marius Șumudică a dorit să sublinieze că nu așteaptă înfrângerile Rapidului pentru a avea ocazia să “bage bățul prin gard”, cum este acuzat de unele persoane.

“Pe mine Rapid nu mă mai interesează în momentul de față. Este un subiect despre care discut doar din poziția de analist. Este clubul pe care-l iubesc, dar mi-e greu să mai vorbesc pentru că toată lumea crede că aștept insuccesul lor. Nu! Eu îmi doresc din suflet ca Rapid să facă eventul dacă se poate”, a mai spus fostul antrenor al Rapidului.

Marius Șumudică îl laudă pe Bogdan Andone. Unde a făcut fostul său colaborator diferența

În opinia lui , Bogdan Andone l-a dominat din punct de vedere tactic pe Constantin Gâlcă. A ținut să-l laude pe fostul său colaborator pentru modul în care a pregătit partida cu Rapid.

“Cred că trebuia gestionat altfel meciul. Ei trebuiau să se aștepte la altceva de la Pitești. Dar cei de la Pitești au fost deștepți. Piteștiul s-a dus în Giulești și a jucat în patru și a jucat în cinci acum. Piteștiul a fost deștept. Bogdan Andone este un antrenor deștept. Un antrenor care citește foarte bine jocul și un antrenor care a dus Piteștiul, și cu Dani Coman, acolo unde le e locul total meritat. Deci, atenție… Ei se duc și joacă în Giulești în patru, unde este mai greu infinit, și acum citește foarte bine jocul, joacă în trei și, practic, Rapid pe atac pozițional… Nu vă supărați pe mine, dar eu nu am văzut nimic. Au dat golul pe calitățile lui Petrila pe plecare și o pasă a lui Gojkovic pe contraatac. Iar în repriza a doua, aceleași…”, a mai spus Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce jucători de la Rapid a remarcat Marius Șumudică

Totuși, în ciuda eșecului cu FC Argeș, Marius Șumudică a avut și câțiva remarcați din echipa lui Constantin Gâlcă.

“Eu, din ceea ce am văzut la meciul ăsta, doi jucători s-au ridicat la nivelul jocului la Rapid. Manea, care a jucat foarte bine, și Petrila. Rapid mi se părea o echipă letargică… Ăsta era un meci extraordinar de important, în care nu aveai voie să faci orice… Cu șase puncte erai calificat”, a conchis fostul antrenor al Rapidului.