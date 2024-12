„Șumudică a făcut o tactică impecabilă la ce lot are. A fost mega-pragmatic”. Horia Ivanovici analizează toamna Rapidului: „Fără el, era pe locul 14”

Horia Ivanovici a analizat în direct tactica lui Marius Șumudică, și a evidențiat factorul decisiv al mandatului său în Giulești.

Marius Șumudică, salvarea Rapidului în acest sezon

Rapid a început actuala stagiune cu nord-irlandezul Neil Lennon pe bancă. Tactica și filosofia sa de joc au eșuat lamentabil, el fiind concediat și schimbat cu Marius Șumudică, cel care a reușit să redreseze situația echipei.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici a analizat parcursul echipei din Giulești sub comanda lui Marius Șumudică, tehnicianul care a dat fotbalul spectaculos pe acumularea punctelor prețioase în lupta pentru play-off.

„Dacă nu venea Șumudică la Rapid, locul 14 scria pe ei!”

„Eu cred că, dacă nu venea Șumudică la Rapid, locul 14 scria pe ei! Rapidul are un lot foarte numeros, dar jucători mari, cu adevărat meseriași, nu are. Are lot foarte ok, dar nu cu jucători care să facă diferența.

Mă uitam și aseară la Christensen la mijloc… atât de lăudat… e jucător bun, dar îi transmit lui Șumudică că nu îmi plac jucătorii care fac șaptesprezece atingeri când primesc mingea.

Eu cred că Șumudică a procedat impecabil ca strategie generală. A format o echipă care să nu mai primească gol. Cred că această tactică a fost cea mai potrivită pentru momentul în care a preluat echipa.

„A fost cea mai înțeleaptă decizie pe care a luat-o Marius Șumdudică!”

A lăsat spectacolul pentru puncte. El a fost mega-pragmatic, strategia lui a fost să nu se rupă prea mult de play-off, este la două puncte. Sprintul final îl face după perioada de iarnă, după ce face o strategie, aduce jucători, face cantonament, are timp!

Eu cred că, ținând cont de contextul crizei în care a luat echipa, acest pragmatism al lui Șumudică de a face puncte fără spectacol, fără goluri, a fost cea mai înțeleaptă decizie pe care a luat-o Marius Șumdudică!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Anul 2024 este unul ce poate fi uitat de rapidiști, după un parcurs modest atât pe finalul sezonului trecut, cât și în prima parte a celui din prezent. În sezonul 2023/2024, giuleștenii au încheiat play-off-ul pe ultima poziție, în timp ce la finalul acestui an, echipa bucureșteană s-a clasat pe locul 8.