Șumudică a lămurit diferendul avut înainte de FCSB – Rapid cu reportera Prima TV, dar a avut un mesaj și pentru Vali Moraru

Marius Șumudică (54 de ani) . Antrenorul alb-vișiniilor a fost în prim plan încă dinainte de startul meciului de pe Arena Națională.

De la ce a pornit conflictul dintre Marius Șumudică și Prima TV: „Sunt provocat non-stop”

Tensiunea derby-ului FCSB – Rapid 3-3 s-a simțit încă dinaintea primului fluier al lui Horațiu Feșnic. Gestul antrenorului a fost taxat la Digi Sport, fiind catalogat „mârlănie” de moderatorul Vali Moraru.

„E părerea domnului Vali Moraru. Nu contest ceea ce gândește dânsul și nu mă pot pune în pielea dânsului. Am și fost colegi și nu mi se pare normal să vorbească așa despre un fost coleg. Sunt cuvinte grele. Dar ce vreau să spun și să explic, o cunosc foarte bine pe doamna sau domnișoara (n.r. – Anda Maxim, reporter Prima TV), nu știu cum să îi spun, că n-am vrut să jignesc, fără nicio ironie.

M-a întrebat despre cazul de dopaj. Ei o tot țin de 2-3 săptămâni cu cazul de dopaj. Eu nu am susținut niciodată că această echipă e dopată. Luați toate declarațiile. Eu am zis că mă simțeam ca Traian Vuia și ei erau supersonice, treceau pe lângă mine. Toată lumea a făcut tam-tam că Șumudică i-a făcut dopați pe jucători, drogați. Eu nu îmi permit să fac drogați jucătorii unei echipe adverse.

Și mi s-a pus această întrebare. Am evitat-o la conferința precedentă, am evitat-o și acum și ei tot continuă să o pună. Cu tot respectul pentru televiziunile românești care dau bani și care ajută cluburile, eu am spus că nu răspund la această întrebare și am plecat. Fiindcă mi se pare că sunt provocat non-stop de anumite presonale pe care eu le cunosc.

La conferința premergătoare meciului a venit o domnișoară, știu exact cine e, e soția domnului Dan Udrea (n.r. – Corna Marinaș, reporter Prima TV), și care de fiecare dată îmi pune întrebări cu substrat. Mi se pune doar să vorbesc despre FCSB. Și o văd în timpul conferințelor de presă pe această domnișoară sau doamnă cum primește pe telefon întrebările și mi le pune mie”, a declarat Marius Șumudică în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Mesaj pentru Vali Moraru: „Eu n-aș putea să îi fac așa unui coleg”

Este al doilea derby la rând FCSB – Rapid în care Marius Șumudică intră în conflict cu presa. Antrenorul în vârstă de 54 de ani a fost extrem de nervos și la meciul din etapa a 29-a a sezonului regulat, când

„Vali Moraru e prietenul meu. Îl consider prietenul meu și pe el și pe Naum. Am lucrat cu ei. Cum te consider și pe tine. Bine, e diferență, dar nu mai contează. Dacă dânsul așa a considerat la momentul respectiv… Nu comentez. Eu unul n-aș putea să îi fac așa unui coleg”, a adăugat antrenorul Rapidului.