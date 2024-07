Șumudică a răbufnit la Fanatik la EURO! I-a dat lecții în direct selecționerului Edi Iordănescu: „Când am auzit asta, am plecat să-mi fac un sandviș, am plecat de nervi”

„Portocala Mecanică” i-a zdrobit pe „tricolori” în optimile EURO 2024, iar Marius Șumudică a analizat prestația elevilor lui Edi Iordănescu. Tehnicianul român a răbufnit când a auzit comparația dintre selecționerul României și Ronald Koeman.

Șumudică a răbufnit la Fanatik la EURO! I-a dat lecții în direct selecționerului Edi Iordănescu: „Nu ai avut nicio șansă”

, România fiind învinsă categoric de Olanda, scor 3-0. Echipa națională a pus presiune pe olandezi în primele 20 de minute, însă internaționalii români nu au putut menține același ritm.

Marius Șumudică , la FANATIK LA EURO. Tehnicianul a mărturisit că a fost scos din sărite când a auzit că Edi Iordănescu este mai bun decât Ronald Koeman, fost antrenor la Barcelona.

„Noi nu suntem în stare să facem atac pozițional, nu putem să dominăm nicio echipă, poate doar una inferioară nouă. La nivelul EURO nu putem să facem construcția de la portar și să ajungem la 10 pase consecutive, să finalizăm o fază.

Nu avem calitatea să facem lucrul ăsta. Încercând să faci acest atac pozițional în momentul în care Olanda te prindea cu fața spre poartă și avea spații te mânca. Olanda are viteză, calitate și rezolvă situații unu la unu.

Dacă tu stai la cutie, te retragi în zona roșie și aștepți să joci contraatacul, iar Olanda te-a subordonat și în acest fel. Nu ai avut nicio șansă, chiar dacă te deschideai să joci sau dacă te-ai fi apărat. Ieri nu ne-am apărat și nici nu am atacat”, a spus Marius Șumudică,

Ce l-a deranjat pe Marius Șumudică: „Am rămas perplex. Eu am plecat să îmi fac un sandviș”

„Este clar că asta depinde foarte mult și de adversar, care a fost net superior. Trebuie să fim corecți, dar la mine există un dar. O spun din punct de vedere al antrenorului care toată săptămâna a spus că ar fi jucat altceva.

Turcia a jucat toate meciurile în 4-3-3, ieri joacă 5-4-1 contra Austriei. Orice echipă trebuie să știe să mute, să aibă cel puțin două module pe care să știe să le joace. Nu poți să joci numai 4-3-3, nu poți!

Ai văzut ce a zis Koeman, am rămas perplex. Am văzut un comentariu al unui om de fotbal la un post de televiziune care spune că noi avem un selecționer peste Ronald Koeman. Cu toată stima pentru Edi, este prietenul meu, îl respect, a făcut rezultate incredibile cu această generație.

Să spui ieri că Edi Iordănescu este peste Ronald Koeman, care a antrenat Barcelona… Eu am plecat să îmi fac un sandviș, eu am plecat din living, am căzut jos. Am plecat de nervi, era înainte de șase. A zis că selecționerul nostru în momentul de față este mai bun ca Ronald Koeman.

Îl respect pe Edi, este un antrenor cu rezultate, dar nici ca vârstă nu se apropie de Ronald Koeman. Poate va ajunge la nivelul lui, dar să spui că ai selecționerul mai bun decât Ronald Koeman când el a antrenat Barcelona, să fim puțini realiști”, a mai spus Șumudică.

