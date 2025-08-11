Șumudică a rămas perplex în Turcia după eșecul FCSB-ului cu Slobozia. „Am rămas blocat! Mi-a zis Jerry în parcare. Ce mai urmează?”

Marius Șumudică a fost prezent la duelul Eyupspor – Konyaspor 1-4, în care Denis Drăguș și-a făcut debutul pentru formația gazdă. De la aceeași oră a avut loc și , iar tehnicianul a rămas perplex când a aflat rezultatul final.

Marius Șumudică, șocat de înfrângerea FCSB-ului

Campioana României a dominat partida contra formației antrenate de Andrei Prepeliță, însă nu a putut evita al treilea eșec consecutiv în campionat. Marius Șumudică a analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA forma dezastruoasă în care se află FCSB în acest start de sezon, atât pe plan intern, cât și în cupele europene.

„Am rămas stupefiat, cu tot respectul pentru Slobozia, când am văzut rezultatul. Se juca în același timp, când am văzut că FCSB a pierdut, pentru mine a fost ceva neverosimil. Nu îmi vine să cred ce se întâmplă în momentul de față cu FCSB-ul.

Este incredibil. Să pierzi trei meciuri, să te bată Dinamo, Farul și Slobozia, ce mai urmează? Să te bată d’Escaldes, desculții ăia, să te bată Shkendija de două ori. Așa început de campionat…

Eu, ieri, când am văzut rezultatul, am rămas blocat. N-am crezut. Jerry Gane mi-a zis. Nu m-am uitat, n-am urmărit. Jerry Gane mi-a zis în parcare, când am ieșit, ‘I-a bătut Slobozia pe FCSB’. Zic ‘Hai, mă, du-te…’”, a transmis tehnicianul în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce a declarat Elias Charalambous după FCSB – Unirea Slobozia 0-1

Înfrângerea suferită de campioană a fost greu de explicat, inclusiv . „Nu avem energie. În repriza secundă am avut posesia, am ajuns în ultima treime, dar nu aveam mintea limpede ca să marcăm. Nu ne așteptam la un asemenea rezultat.

Avem timp să ne revenim în campionat, dar trebuie să dovedim că putem face asta. Acum avem șansa de a obține o nouă calificare în Europa League, pe asta trebuie să ne concentrăm, dar apoi trebuie să ne revenim în campionat”, a transmis tehnicianul.

