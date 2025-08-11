Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Șumudică a rămas perplex în Turcia după eșecul FCSB-ului cu Slobozia. „Am rămas blocat! Mi-a zis Jerry în parcare. Ce mai urmează?”

Marius Șumudică a fost șocat de înfrângerea suferită de FCSB, 0-1 cu Unirea Slobozia. Tehnicianul a analizat startul nefast de sezon al campioanei.
FANATIK
11.08.2025 | 14:21
Sumudica a ramas perplex in Turcia dupa esecul FCSBului cu Slobozia Am ramas blocat Mia zis Jerry in parcare Ce mai urmeaza
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre eșecul suferit de FCSB contra Unirii Slobozia. FOTO: colaj Fanatik

Marius Șumudică a fost prezent la duelul Eyupspor – Konyaspor 1-4, în care Denis Drăguș și-a făcut debutul pentru formația gazdă. De la aceeași oră a avut loc și partida FCSB – Unirea Slobozia 0-1, iar tehnicianul a rămas perplex când a aflat rezultatul final.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică, șocat de înfrângerea FCSB-ului

Campioana României a dominat partida contra formației antrenate de Andrei Prepeliță, însă nu a putut evita al treilea eșec consecutiv în campionat. Marius Șumudică a analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA forma dezastruoasă în care se află FCSB în acest start de sezon, atât pe plan intern, cât și în cupele europene.

„Am rămas stupefiat, cu tot respectul pentru Slobozia, când am văzut rezultatul. Se juca în același timp, când am văzut că FCSB a pierdut, pentru mine a fost ceva neverosimil. Nu îmi vine să cred ce se întâmplă în momentul de față cu FCSB-ul.

ADVERTISEMENT

Este incredibil. Să pierzi trei meciuri, să te bată Dinamo, Farul și Slobozia, ce mai urmează? Să te bată d’Escaldes, desculții ăia, să te bată Shkendija de două ori. Așa început de campionat…

Eu, ieri, când am văzut rezultatul, am rămas blocat. N-am crezut. Jerry Gane mi-a zis. Nu m-am uitat, n-am urmărit. Jerry Gane mi-a zis în parcare, când am ieșit, ‘I-a bătut Slobozia pe FCSB’. Zic ‘Hai, mă, du-te…’”, a transmis tehnicianul în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu....
Digi24.ro
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator

Ce a declarat Elias Charalambous după FCSB – Unirea Slobozia 0-1

Înfrângerea suferită de campioană a fost greu de explicat, inclusiv antrenorul Elias Charalambous fiind șocat de rezultatul înregistrat în Ghencea. „Nu avem energie. În repriza secundă am avut posesia, am ajuns în ultima treime, dar nu aveam mintea limpede ca să marcăm. Nu ne așteptam la un asemenea rezultat. 

ADVERTISEMENT
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Digisport.ro
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere

Avem timp să ne revenim în campionat, dar trebuie să dovedim că putem face asta. Acum avem șansa de a obține o nouă calificare în Europa League, pe asta trebuie să ne concentrăm, dar apoi trebuie să ne revenim în campionat”, a transmis tehnicianul.

ADVERTISEMENT

Marius Sumudica A RAMAS FARA CUVINTE dupa FCSB - Unirea Slobozia 0-1: “SOC! CE MAI URMEAZA?!”

„Există o notificare în acest moment”. Dinamo, în pericol să nu mai joace...
Fanatik
„Există o notificare în acest moment”. Dinamo, în pericol să nu mai joace pe „Arc”! Prima reacție oficială
„Nu l-am mai văzut pe Gino de 4 ani”. Becali i-a replicat lui...
Fanatik
„Nu l-am mai văzut pe Gino de 4 ani”. Becali i-a replicat lui Șucu care acuză că „președintele pupă inelul la Palat”
Gino Iorgulescu l-a distrus pe Dan Șucu: „Nu sunt angajatul lui! El e...
Fanatik
Gino Iorgulescu l-a distrus pe Dan Șucu: „Nu sunt angajatul lui! El e cu mobila, nu cu fotbalul! Nu mă plătește el! Eu aduc banii din drepturile TV”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Prezent pe litoral, la Mamaia, Dumitru Dragomir a surprins un dialog care l-a...
iamsport.ro
Prezent pe litoral, la Mamaia, Dumitru Dragomir a surprins un dialog care l-a făcut să explodeze în direct: ”E posibil așa ceva!? În față la Iaki, la Hagi”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!