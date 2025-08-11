Șumudică a văzut cu omul lui Lucescu debutul lui Drăguș la Eyupspor. „Mi-e rușine să spun cum sunt tratat în Turcia față de România”

Marius Şumudică a fost în Turcia pentru a urmări meciul din prima etapă dintre Eyupspor, noua echipă a lui Denis Drăguş, şi Kayserispor, . Scorul a fost 1-4.

Șumudică a văzut cu omul lui Lucescu debutul lui Drăguș la Eyupspor: „E ghinionist puţin mai mult”

Antrenorul a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Denis Drăguş a avut ghinion, având o bară în debutul meciului, dar a lăudat evoluţia finului său, spunând că s-a adaptat la noua formaţie:

„Drăguş a avut două situaţii, o dată a lovit bara, la 0-0, în minutul 3. E ghinionist puţin mai mult. Vorbeam şi cu Jerry Gane, a fost la meci din partea lui Mircea Lucescu.

Îmi spunea că face nişte lucruri incredibile. Este al patrulea cel mai rapid jucător din campionatul Turciei, ca viteză. Aleargă în jur de 36 de km/h. Are nişte calităţi incredibile.

„A făcut un meci bun, dar i-a lipsit golul”

Ajunge la finalizare, dar acolo de fiecare dată se întâmplă ceva. Dacă lovea palma portarului era gol, aşa s-a dus în bară. În a doua repriză a scos-o incredibil portarul, de la colţul lung.

Gândeşte-te că în meciul respectiv s-au făcut cinci schimbări şi el n-a fost înlocuit. A făcut un meci bun, dar i-a lipsit golul. A jucat vârf şi atacant stânga. Trabzon a vrut să îl dea în altă parte, .

Nu a apucat să facă pregătirea de vară împreună şi cred că vor creşte de la meci la meci. Au nişte jucători fantastici. În schimb, nu l-am văzut pe Ştefănescu la Konya”, a spus Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

„Sunt mult mai apreciat decât în România. Sunt sincer şi mi-e ruşine de lucrul acesta”

Antrenorul a dezvăluit că este mult mai iubit în Turcia decât în România, spunând că pe stadioanele din Ţara Semilunii este respectat, în timp ce pe multe arene din România este hulit:

„Aici sunt foarte apreciat. Sunt mult mai apreciat decât în România. Sunt sincer şi mi-e ruşine de lucrul acesta. În România sunt hulit pe multe stadioane şi poate mi-am făcut-o şi cu mâna mea.

În momentul în care intru în Turcia se schimbă cu totul. Am luat rapidism, mi-a fost de ajuns. Eu n-am reţele de socializare şi primeam fel de fel de mesaje cu capturi din timpul jocului şi comentarii de la suporteri.

Ba de la Gaziantep, ba de la Kayseri, care mai de care spuneau să vin antrenor. În momentul în care te respectă presa, televiziunea… În scurt timp mă voi întoarce. Eram în maşină când a fost cutremurul”.