Șumudică a vorbit despre ruptura totală dintre Săpunaru și conducerea Rapidului. L-a ironizat pe Angelescu: „Avea mâna-n gips!”

Deși se aștepta ca Săpunaru să devină noul director sportiv al Rapidului, Cristi Săpunaru continuă să aibă o relație specială cu fanii, dar una extrem de rece cu oamenii din conducere. Marius Șumudică a explicat care este relația dintre fostul căpitan al Rapidului și finanțatorul minoritar al giuleștenilor.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă între Cristi Săpunaru și Victor Angelescu? Marius Șumudică, dezvăluiri din interior: „Aveau o relație specială”

După scandalul din vestiar imediat după retragerea lui Cristi Săpunaru, relațiile între legendarul căpitan al giuleștenilor și conducere s-au răcit complet, iar el nu a mai fost păstrat pentru a deveni director sportiv, deși clubul îi plătise cursurile.

Marius Șumudică a comentat, la FANATIK SUPERLIGA, faptul că , înaintea meciului Rapid – FCSB, și a dezvăluit că cei doi aveau o relație specială atunci când el era antrenorul echipei:

ADVERTISEMENT

„Nu știu ce să zic despre ruptura asta dintre Săpunaru și Angelescu. Aveau o relație foarte bună atunci când eu eram acolo. Am avut o discuție cu domnul Angelescu și era ferm convins că el va fi noul director sportiv. Mai departe, ceea ce se întâmplă la Rapid, ține de bucătăria lor internă.

Probabil, nici nu vreau să fac haz de necaz, l-am văzut pe domnul Angelescu că avea mâna în gips și cred că i-a fost destul de greu să dea mâna cu Săpunaru. Eu am fost odată cu ei să mâncăm împreună și mi-am dat seama că relația lor era una specială și de lungă durată, cu mult timp înainte ca eu să ajung acolo.

ADVERTISEMENT

Nici nu știu și nici nu vreau să știu ce s-a întâmplat acolo. N-am mai vorbit cu Săpunaru, iar cu domnul Angelescu nici atât. Eu am preferat să nu merg pe stadion. Aveam loc în lojă să mă duc, dar am preferat să nu merg la stadion și prefer în continuare să nu merg să văd jocurile Rapidului”, a dezvăluit Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Rapid, revenire spectaculoasă în derby-ul cu FCSB

Deși au jucat destul de slab și erau conduși cu 2-0 în minutul 83, giuleștenii au reușit să marcheze de două ori în ultimele 10 minute din meci și au câștigat un punct nesperat.

pe două momente de neatenție a campioanei României și a ridicat tribunele în picioare. Rapid rămâne neînvinsă, în timp ce FCSB are doar 5 puncte în clasament în primele șase etape, o situație identică cu cea a giuleștenilor din debutul sezonului trecut.