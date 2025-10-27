Șumudică, acid cu Rădoi: “Când schimbi mereu primul 11, rupi echipa în două!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a ratat șansa de a urca pe primul loc în Superliga după ce a remizat cu codașa Metaloglobus, scor 0-0. Într-o analiză a jocului oltenilor, Marius Șumudică a vorbit despre greșeala pe care o face Mirel Rădoi.

Șumudică știe unde greșește Rădoi la Universitatea Craiova

Într-o intervenție la cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a contestat faptul că Mirel Rădoi face foarte multe schimbări de la un meci la altul în echipa de start la Universitatea Craiova.

”E clar că în acest moment există un recul. Eu nu sunt adeptul să schimb așa de mulți jucători de la un meci la altul. În momentul în care tu joci din 3 în 3 zile, procesul de antrenament te schimbă. Tu nu poți să antrenezi tot grupul la același nivel.

Va trebui pe unii să-i recuperezi imediat după joc și la 48 de ore organismul e cel mai căzut. Cu un grup de jucători care a jucat trebuie să faci un anumit tip de antrenament, iar cu ceilalți care nu au jucat trebuie să faci un alt tip de antrenament. Practic, rupi echipa în două.

Nu sunt de acord cu oricare antrenor care schimbă o mare parte din jucători din 3 în 3 zile. Dacă schimbi 2-3-4 jucători, sunt de acord, dar nu sunt de acord să schimbi jumătate de echipă. Schimbând jumătate de echipă procesul de antrenament nu mai este același”, a declarat Șumudică, la .

Șumudică a dat exemplu brambureala din defensiva oltenilor

Fostul antrenor al Rapidului s-a arătat uluit de pe care le face Rădoi în echipa Craiovei și a vorbit despre permutările din defensivă care nu fac altceva decât să erodeze relațiile de joc.

”Mie mi-a zis George Copos că voi ajunge un antrenor mare când suporterii vor ști primul 11 pe dinafară. Asta s-a întâmplat cu Craiova Maxima, cu Steaua pre vremuri. Atâta timp cât folosești primii 11 și începi să-i recuperezi, aduci același proces de antrenament, duci același ciclu săptămânal. În momentul în care joci cu primii 11 se leagă relații de joc.

Vă dau un singur exemplu, uitați-vă câte ocazii are Craiova în momentul în care intră Nicușor Bancu și câte ocazii are cât a jucat Florin Ștefan acolo. Rădoi joacă un 3-5-2 în care jucătorii de bandă trebuie să aducă un aport ofensiv important. Cât a fost Ștefan nici n-au ajuns la poartă, cum a intrat Bancu au avut patru ocazii de gol rarisime.

V-am dat un exemplu de un titular, nu mai spun de fundașii centrali care sunt schimbați de la meci la meci. Nu numai că sunt schimbați ca prezență în teren, sunt schimbați ca poziționare. Apare Mogoș care nu a mai jucat de nu știu cât timp, Rus joacă un meci în stânga, unul în dreapta, altul în zonă centrală, îl duci pe Screciu ca fundaș central de picior stâng. Sunt niște permutări la care suferă relațiile de joc”, a spus Marius Șumudică.

Nici pe fază ofensivă nu există titulari cerți

Analistul FANATIK SPUERLIGA consideră că orice echipă trebuie să aibă un nucleu de jucători care să fie titulari cerți și consideră că o altă problemă la Universitatea Craiova este scandalul iscat între Rădoi și Ștefan Baiaram.

”Acum a jucat Băluță iar, înainte nu a jucat. Houri de câte ori a început titular? A început de 4-5 ori titular, în rest a fost pe bancă. Sunt foarte multe schimbări, nu mai zic la atacanți. Ba joacă Nsimba cu Etim, ba… O singură dată cred că am văzut să joace Nsimba cu Assad.

Nu există un nucleu de 5-6-7 jucători care să joace meci de meci, așa cum ar fi normal. Nu cred că este o problemă că joci la trei zile. Eu am marjat pe aceeași jucători, maxim 14-15. Și ceilalți sunt importanți, trebuie să vorbești cu ei.

Dacă ei sunt supărați și nu se ridică la un nivel crescut în antrenamente nu îi ajută pe primii 11. În momentul în care tu schimbi din 3 în 3 zile câte 5-6 jucători este foarte greu ca acea echipă se manifeste cum trebuie.

După care apare această problemă cu Baiaram pe care noi încă nu am deslușit-o. Nu știm de unde, cum a plecat, ce a plecat, că s-a dat ceasul, că s-a dat mașina, că s-a dat ceasul înapoi cu o oră, nu știm ce s-a întâmplat”, a afirmat el.

Craiova s-a păcălit după ce a eliminat Bașakșehir

Marius Șumudică este de părere că Universitatea Craiova s-a văzut pe cai mari după ce a eliminat Istanbul Bașakșehir și s-a calificat în grupa de Conference League, însă turcii nu au fost la un nivel ridicat.

”Hai să începem cu faptul că i-a subordonat pe turci în Conference League. Bașakșehir schimbă antrenorul, îl pune pe Nuri Șahin, fost jucător în Turcia și antrenor la Dortmund. Nici el nu poate să resusciteze echipa, Bașakșehir are o victorie acum după cinci rezultate negative.

Această echipă nu poate să dea un aspect și să zici unde se afla Craiova la momentul respectiv, fiindcă Bașakșehir are cel mai slab campionat din ultimii 40 de ani. Nu credeam niciodată pentru că știam ce înseamnă Bașakșehir în anii trecuți. Acesta e primul lucru care trebuie scos în evidență”, a precizat tehnicianul.

De unde a izbucnit scandalul cu suporterii

Fostul antrenor a analizat la FANATIK SUPERLIGA și faptul că suporterii Universității Craiova au făcut și crede că există o presiune uriașă datorată începutului foarte bun de sezon.

”În al doilea rând, l-am auzit pe Eugen Trică spunând că suporterii au fost pentru prima dată supărați, au venit la gard, au fost injurii. Asta se datorează situației din clasament. Universitatea Craiova nu a mai câștigat un titlu de la Sorin Cârțu și lumea se așteaptă ca această distanță față de FCSB și CFR Cluj, pe care nu ai cum să nu îi iei în calcul la titlu, să fie menținută.

Asta apasă foarte mult pe umerii suporterilor și se transferă la un moment dat pe umerii jucătorilor. Să nu uităm că jucătorii Craiovei duc această povară, ei nefiind învățați să joace în cupe europene unde întâlnesc adversari foarte puternici și nefiind învățați să se bată an de an la titlul de campioni. Este o presiune și nu este ușor.

Este ușor să te cațeri acolo sus, dar e mai greu să te menții. La fel s-a întâmplat anul trecut cu Oțelul Galați, 10-12 au fost pe primul loc și apoi au capotat și s-au trezit în play-out. La fel și cu Universitatea Craiova, au condus o bună parte din acest campionat, după care vedem că au o victorie în ultimele șapte meciuri, aici incluzând și cupele europene”, a comentat Marius Șumudică.

Sfatul lui Șumudică pentru Rădoi

În finalul intervenției, Marius Șumudică i-a transmis lui Mirel Rădoi să încerce să facă mai puține schimbări în echipa de start de la un meci la altul, deoarece jucătorii au nevoie de constanță.

”Rădoi este un antrenor care la fiecare conferință de presă încearcă să ne explice cum joacă, ce joacă, de ce joacă așa, că i-a închis, că i-a analizat foarte bine, că au fost ore analize. Foarte bine, dar ca sfat, că am multă experiență decât el, îi spun că Universitatea Craiova nu avea nevoie de o epurare așa de la un meci la altul.

Craiova are nevoie de stabilitate, de un prim 14-15 jucători care să simtă că sunt numărul 1 acolo. Așa cum au simțit-o la început de campionat când nu erau angrenați așa de mult în cupe europene.

Dăm așa o însemnătate la meciurile astea din Conference League și contrar așteptărilor le și pierdem. L-au pierdut și pe Mihnea Rădulescu care și-a rupt piciorul când era pe un trend ascendent. Cicâldău dădea semne de revenire, iar a intrat într-un con de umbră”, a încheiat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.