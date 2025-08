Şumudică, analiză la sânge a jucătorilor de la Rapid în startul sezonului: “Între Stolz şi Aioani, eu zic Aioani clar!”

și a bifat o nouă victorie în acest start de campionat. Marius Șumudică a urmărit jocurile fostei sale echipe și a tras primele concluzii.

Marius Șumudică a analizat Rapidul după primele jocuri din noul sezon. Cine sunt jucătorii pe care i-a remarcat

Rapid a trecut prin schimbări importante în această vară, în special în rândul staff-ului. Marius Șumudică, fostul antrenor al giuleștenilor, continuă să își urmărească favoriții și a văzut cum s-a descurcat echipa în primele jocuri din acest sezon.

Tehnicianul român consideră că Rapid a dat lovitura prin transferul atacantului Antoine Baroan, Șumudică i-a lăudat de asemenea și pe Keita, Aioani și Borza, jucători pe care îi consideră extrem de utili Rapidului în acest moment.

„Felicit că au făcut acest transfer și sperăm că Baroan în continuare să aibă aceleași prestații, probabil că va crește de la meci la meci. În schimb, în scădere flancurile ca și reușite, ca și acțiuni de poartă, este o echipă reactivă, o echipă care a rămas în continuare reactivă, care închide foarte bine culoarele. Un jucător extraordinar de bun și cerebral la mijlocul terenului, Keita. Pierde foarte puține mingii și are în bagaj și schimbarea direcției de joc, diagonale, recuperează mingii, câștigă duelurile.

Eu îl cunosc pe Stolz. În momentul de față, ceea ce văd este că riscă foarte mult. Adică riscă foarte mult la jocul de picior. Ok, îți iese o dată, de două ori, dar până la urmă există posibilitatea să faci o gafă și să coste echipa. Dacă mă întreb pe mine, ca și antrenor care i-am antrenat și i-am văzut… Stolz sau Aioani, spun Aioani!

„Aioani este mult peste!” / „Borza va fi următorul fundaș stânga al echipei naționale!”

Nu știu dacă va fi un minus, poate Stolz va face meciuri bune, va crește, până acum n-am comis nicio eroare gravă. . Dar nu mai contează, are o talie bună, va crește, jocurile îți dau încredere. Sunt fel convins că au un antrenor bun de portar și că va crește în valoare. Dar ca și experiență, ca și talent, ca și joc de picior, din punctul meu de vedere Aioani este peste.

Borza este cel mai bun fundaș stânga pe care îl are Rapidul în momentul de față și jucător de bandă. Ok, poți să joci cu Braun, a intrat ieri și a părut agresiv, a părut ok, dar este peste mână. Este o improvizație din punctul meu de vedere. Lui Borza trebuie să-i dai încredere. Din punctul meu de vedere, va fi următorul fundaș stânga al echipei naționale!”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

