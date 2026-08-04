Șumudică, atac nuclear la FCSB: „Nici noi dacă făceam echipă în studio, nu luam 7!”. Nici Baciu nu a scăpat! Exclusiv

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Suflarea roș-albastră își revine cu greu după umilința din dubla Auda – FCSB, astfel că toată lumea, de la Gigi Becali la specialiști caută un vinovat. Marius Șumudică este unul dintre cei care cred că vina este în mare parte a antrenorului Marius Baciu și nu s-a ferit să spună asta public.

Marius Șumudică nu se ferește de cuvinte și-l arată pe Marius Baciu cu degetul după umilința cu Auda

De altfel, Șumudică nu s-a ferit de cuvinte și a insistat că principalul vinovat pentru acest eșec rușinos e antrenorul Baciu. „La FCSB, eu am mai spus, de luni până sâmbătă răspunde antrenorul. Nu se duce Gigi să îi antreneze. Mai face Gigi o schimbare, două. Păi acum că l-a băgat pe Joao Paulo , l-a băgat Gigi? Dacă l-a băgat, e bine, că a dat gol.

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FCSB-u, indiferent ce zice domnul Stoica, au avut 50 de ocazii, ai luat 7 de la o echipă AUDA care nu avea voie niciodată să-ți dea 7. Că n-a existat VAR, că ai avut penalty, că nu știu ce gol valabil ți-a anulat la Bîrligea. Nu mai vreau să spun că intri în istoria fotbalului românesc ca o bilă neagră”, a declarat Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Mai mult, Șumudică a făcut o comparație curajoasă: „Și noi dacă făceam o echipă, cu tot respectul, nu luam 7. E strigător la cer! Poate nu ne calificam, dar nu luam 7. Nu există, e strigător la cer, să pui eliminarea pe seama arbitrilor”.

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În discuție a intervenit Dănuț Lupu, cel care a încercat, totuși, să vadă partea plină a paharului: lotul valoros pe care-l are FCSB. „Singura echipă care va pune probleme anul ăsta Craiovei e FCSB. Nu văd altă echipă. Eu sper să te duci tu acolo ca să aibă Craiova un adversar”, a declarat Lupu. Prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, jurnalistul Andrei Vochin și-a expus și el punctul de vedere, destul de aspru.

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Andrei Vochin nu înțelege cum o formație precum Auda poate elimina FCSB din Europa

„Nu te poate elimina , în două manșe. Am văzut sunt erori de arbitraj, dar nici cu erorile alea de arbitraj nu poți ajunge în situația asta dacă ai un antrenor bun pe bancă. Au făcut un pressing și la București și acolo pe perioadă de timp de 10-15 minute așa cum FCSB în campionatul romînesc nu prea a avut parte.

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Totuși, Auda a terminat locul 3 în Letonia și a eliminat pe locul 8 din România. Începem să uităm asta, că FCSB a fost locul 8 în România, nu e chiar o întâmplare. De la locul 8 în România și-a mai pierdut și jucătorul care era determinant. Acel jucător din punctul meu de vedere e Olaru”, a explicat Vochin.

Concluzia și mai dureroasă pentru fanii FCSB a fost transă, însă, de Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii: „Baciu are deja vreo 3 declarații caricaturale. A dat-o pe aia cu Franța, acum că au mai multe victorii, ai jucat cu nimeni. Să vedem și momentele bune care s-au întâmplat. Declarații caricaturale.

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Declarațiile lui Baciu sunt ridicole. Ești analist, normal. Trebuie să-ți respecți meseria. Repet, ca antrenor al FCSB declarațiile sunt caricaturale. Râzi în hohote până leșini și te întrebi ce caută ăsta la FCSB?”.