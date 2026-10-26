Șumudică, contre cu o jurnalistă! Reacție nervoasă: „Mi-am pus gogoșarii, i-am mâncat deja”

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Marius Șumudică este un antrenor nemulțumit în ultimele zile pentru că echipa sa este programată să joace mult prea multe meciuri într-un timp scurt, față de rivala Universitatea Cluj, care ar avea parte de un program preferențial.

Marius Șumudică e nemulțumit de modul în care echipa sa este programată să joace prea multe meciuri

Le-a reamintit acest lucru jurnaliștilor prezenți la conferința de presă de după meciul CFR – Dinamo, însă nu toată lumea a fost impresionată. În momentul în care o jurnalistă i-a reamintit antrenorului că au mai existat astfel de cazuri, deci nu există nicio conspirație împotriva clubului CFR, antrenorul a răbufnit.

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ultimul meci al zilei, miercuri joc cu U Cluj, iar ei au două zile în plus față de mine pentru recuperare, apoi, peste două zile, mă duc și joc la Petrolul. Le-aș da o idee, să vedem ce se întâmplă cu jucătorii. Pe mine mă interesează să mențin CFR în prima ligă, neavând posibilitatea să jucăm în cupele europene.

Există posibilitatea ca la meciul cu U Cluj, indiferent de rezultat, să mă prezint cu juniorii. E a doua oară când îmi strig disperarea și nimeni nu ia nicio măsură. CFR n-a murit, băi, oameni! CFR n-a murit încă! Deci, respectați-ne! Atât vă cer!

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Nu pot să mă duc să joc din două în două zile. Am avut probleme cu transferurile, am luat jucători într-o zi, ce am găsit. Nu poți să tratezi o echipă așa. Vreau să-mi fac meseria cum trebuie. Nu mai ține de mine. Dacă mă bate U Cluj, nu ține de mine. Dacă mă bate Petrolul, nu ține de mine. N-am cum să-mi recuperez jucătorii. Noi nu facem perfuzii, punguțe, vitamine.

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Suntem corecți, nu putem să facem asta. N-ai cum, uman, să duci trei meciuri în șase zile cu aceeași echipă. Atunci va trebui să jucăm cu juniorii. Ne bate U Cluj? Bravo lor, au fost mai deștepți ca noi, au reușit. Probabil Liga îi respectă mai mult decât pe noi. Ei joacă trei meciuri în zece zile, noi jucăm trei în șase zile”, explicat Șumudică.

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Schimb de replici între Marius Șumudică și o jurnalistă care l-a contrazis pe antrenor

A urmat un schimb de replici cu jurnalista care a avut curajul să-l contrazică:

Jurnalistă: „Toate echipele au trecut prin asta.”

Marius Șumudică: „Care? Dă-mi un exemplu, că văd că ești bine informată. Vreau să te întreb dacă în prima etapă de Cupă a mai fost o echipă care să joace trei meciuri în șase zile și acum, iarăși. Dar în ambele etape!”

Jurnalista: „În sezonul trecut.”

Marius Șumudică: „Care sezon trecut? Mi-am pus gogoșarii, i-am mâncat până acum. S-au dus cârnații, s-au dus toți, i-am terminat!”

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Marius Șumudică i-a criticat pe fanii dinamoviști care l-au jignit și l-au făcut „ț***n”

În încheiere, Marius Șumudică i-a criticat pe fanii dinamoviști care l-au făcut „ț***n” și a anunțat că va merge la solar pentru a le face acestora pe plac. „Felicit galeria adversă, care a strigat iarăși lucruri rasiste spre final, lucruri care nu-și au locul pe stadioanele de fotbal. M-au făcut de etnie romă. Țin să le spun celor de la Dinamo că sunt alb și câteodată, când am emoții, mă albesc la față, de zicea mama să iau un calciu. Sunt destul de alb.

Nu sunt cum strigau ei: „Ț***nule, ț******e!”. Consider că aceste scandări nu-și au locul pe stadioanele de fotbal. Ieri, la meciul Rapidului, s-a auzit un stadion întreg și nu s-a luat nicio măsură.

O să ajungem să ne băgăm cuțite unii în alții. O să ajungă antrenori ca domnul Bergodi să reacționeze. Nu ai cum să mă faci „Ț***nule, ț******e!”. Păi, dacă mă uit printre voi, bă, băieți, sunteți mai închiși la culoare ca mine! O să mă duc la solar, să le fac pe plac, să arăt așa cum consideră ei că sunt eu”, a declarat Șumudică, nervos, înainte de a părăsi conferința.