Giuleștenii au avut o ședință importantă cu acționarul majoritar al Rapidului înaintea meciului cu Farul Constanța. Despre întâlnirea lui Dan Șucu cu echipa a discutat și Marius Șumudică care a oferit mai multe detalii interesante.

Șumudică, detalii de la întâlnirea lui Dan Șucu cu echipa: “A fost cea mai benefică ședință la care am luat parte în 20 de ani de carieră”

La FANATIK SUPERLIGA, de la întâlnirea pe care Dan Șucu a avut-o împreună cu echipa. Patronul Rapidului a oferit mai multă încredere jucătorilor și staff-ului. Totodată, Șumi susține că ședința avută înaintea partidei cu Farul .

“În cei 20 de ani de carieră pe care îi am, a fost cea mai benefică ședință la care am luat parte vreodată. Asta am simțit și asta am văzut și la jucători.

Am văzut asta prin exprimarea lor. În general, la începutul săptămânii analizez adversarul și văd ce probleme are sau ce probleme îmi poate pune.

Ieri am făcut vizionare și le-am explicat ce trebuie să facem cu Farul. Toți erau ochi și urechi și cred că acea ședință i-a ajutat foarte mult.

Vreau să îi mulțumesc domnului Șucu pentru că printre problemele pe care le are, și-a făcut timp să vină și să stea de vorbă cu jucătorii, în contextul în care trebuia să ajungă la o ședință importantă.

Am discutat împreună și totul a fost constructiv. Iar acea ședință a adus încredere și a luat din presiunea pe care o ai ca antrenor”, a declarat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Dan Șucu i-a stabilit viitorul lui Marius Șumudică!

“Marius Șumudică are în acest moment contract cu noi pentru întregul an. Noi nu vom face o evaluare asupra rezultatelor și asupra a ceea ce face decât la sfârșitul anului. Sunt convins că asta își dorește și dânsul.

Toată lumea aș vrea să înțeleagă că Marius este antrenorul nostru, că avem același timp un președinte, un director sportiv și un club întreg care suntem cu toții alături de el. Cu toții formăm o echipă, cu toții ne sprijinim unul pe celălalt.

Toți fanii sunt convins că înțeleg că este aici pe termen lung. Am ales un antrenor competent, experimentat, dedicat și nu în ultimul rând iubitor al Rapidului. Dorim să-i dăm toate șansele de pe pământ să experimenteze, să facă tot ce găsește de cuviință ca să ajungem la un rezultat bun”, a declarat Dan Șucu pentru .

