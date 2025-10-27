Șumudică, dezvăluiri din interiorul clubului UTA. ”FCSB a profitat de situația gravă de acolo. Jucătorii străini când au aflat asta, s-a terminat!”. Reacția conducerii

ADVERTISEMENT

Formația lui Adi Mihalcea a ajuns la 9 meciuri consecutive fără victorie în campionat, iar Marius Șumudică este de părere că situația dificilă de la UTA a început când jucătorii străini au aflat de problemele financiare.

Șumudică, adevărul despre jucătorii de la UTA

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a pus rezultatele proaste făcute de UTA în ultimele două luni pe seama problemelor apărute la club care au influențat starea de spirit și evoluțiile jucătorilor.

”FCSB, un antrenament bun. Au exersat șuturi de la distanță, centrări, le-a ieșit tot. Din păcate, eu îl consideram pe portarul de la UTA (n.r. – Dejan Iliev) între cei mai buni 3-4 din campionat, ieri a făcut o partidă… O deziluzie tot ce s-a întâmplat, cu greșeli impardonabile.

Primul gol al lui Bîrligea este al lui, după aceea respinge foarte prost la golul lui Tănase dar e salvat de VAR. Bomboana colivă e acel roșu, gen Hindrich. Iese în momentul în care fundașul este în luptă cu atacantul advers, nu știu ce căuta acolo, și face acel henț.

UTA de când a avut probleme cu și au apărut acele zvonuri că au interdicție la transferuri, de atunci s-a rupt ceva și echipa a luat-o în jos. Dacă Mihalcea nu va avea puterea să revină, să unifice iar vestiarul ăla și să ridice de acolo, UTA va deveni o candidată la retrogradare, mai ales prin problemele financiare. De când au aflat lucrul ăsta, evoluțiile jucătorilor străini sunt sub așteptări și de atunci UTA este într-un picaj”, a declarat Șumudică.

Care este situația cu banii la UTA. Dezvăluiri din interior

Intrat prin telefon la , Alexandru Meszar, conducătorul grupării arădene, a anunțat că nu există întârzieri financiare la jucători și tocmai de aceea nu își poate explica căderea echipei.

”Problema este că nici noi nu înțelegem ce se întâmplă. Este vorba de aceeași jucători, același staff, aceleași condiții, totul este cum a fost în primele 5-6 etape când nu am pierdut niciun meci. Avem câteva accidentări și în 3 din ultimele 4 meciuri am jucat cu un om în minus, dar oricum ar fi arătăm destul de rău.

(n.r. – Cum stați cu banii? Jucătorii sunt plătiți?) Jucătorii sunt cu banii la zi, nu există nici măcar o zi de întârziere. Staff-ul la fel. De aceea nu găsim vreo explicație. Poate că pentru jucătorii care sunt în România nici nu este bine zona asta de confort. Parcă întotdeauna echipele cu restanțe sau cu condiții mai slabe trag mai bine.

Asta se mai întâmplă la noi, dar ar trebui să tindem spre profesionalism. Noi să fim la zi și jucătorii să presteze. În fotbal e greu să dai diagnostic. La antrenamente nu se observă nicio problemă, toată lumea e motivată”, a explicat Meszar.

Va fi demis Adi Mihalcea de la UTA?

Oficialul de la UTA a mărturisit că deocamdată nu se pune problema de a-l da afară pe antrenorul Adrian Mihalcea și este convins că ”Bătrâna Doamnă” nu va avea probleme cu retrogradarea.

”Am încrede în staff și în jucători, care au experiență la nivelul SuperLigii și joacă în diferite naționale ale lumii, și trebuie să revenim. Am speranțe că va fi bine, dar e nevoie de un declic.

(n.r. – Este Mihalcea în pericol?) Nu. (n.r. – A vrut să-și dea demisia astăzi?) Nu, nici nu am vorbit de așa ceva. Încă nu este cazul. Mai sunt 48 de puncte în joc pentru sezonul regulat. Prioritatea este clubul, nu eu, nu Mihalcea, nu jucătorii, iar când va fi situația de a salva clubul vom lua orice fel de măsură.

(n.r. – Vă e teamă de retrogradare) Nu. Am încredere maximă în valoarea echipei și a staff-ului. Sunt bulversat pentru că eu îl întreb pe Adi Mihalcea cu ce îl pot ajuta și nici el nu poate să spună nimic”, a spus Alexandru Meszar, la FANATIK SUPERLIGA.