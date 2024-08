Șumudică, dezvăluiri incredibile despre noul transfer al Rapidului. „Cum să vrei titlul când aduci jucători din Portugalia 2, unde are 5.500 de euro lunar?”

Marius Șumudică a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA despre și pe care giuleștenii se pregătesc să-l anunțe oficial. „Șumi” a dezvăluit ce salariu avea mijlocașul central la Maritimo, în a doua ligă portugheză.

Șumudică, dezvăluiri incredibile despre noul transfer al Rapidului. „Avea în Portugalia 5.500 de euro lunar, dar mă abțin să zic mai multe”

Rapid a călcat din nou strâmb în SuperLiga. Deși au condus cu 2-1, , scor 2-2, în epilogul etapei a 4-a din SuperLiga. Pasul greșit al alb-vișiniilor a fost urmărit din tribune de Diogo Mendes, viitorul jucător al Rapidului.

Marius Șumudică a anunțat că știe numeroase amănunte despre Diogo Mendes, care ar urma să semneze cu Rapid după despărțirea de Maritimo, fosta echipă a lui Șumi. În liga a doua portugheză, mijlocașul central avea un salariu lunar de 5.500 de euro.

„A venit de la Maritimo, de la echipa unde eu am jucat 3 ani în Portugalia. Eu știu mai multe despre el, dar mă abțin. Am vorbit cu directorul sportiv de acolo, știu mai multe despre el. Mă abțin! O să vedeți.

Știți ce salariu avea băiatul ăsta în Portugalia la Maritimo? Avea 5.500 de euro, liga a doua. Nici în Liga 1 din Portugalia nu sunt salarii mai mari de 10-12.000 de euro la echipe de la locul 10 în jos.

Nu l-am văzut (n.r. pe Diogo Mendes), doar am luat niște informații. Dacă eu, Rapid, vreau să mă bat la locul 1-3 și să iau Cupa României niciodată nu aduceam un jucător pe 100-200.000 de euro din liga a doua din Portugalia, care are 5.500 salariu. Niciodată!”, a declarat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Care este visul vieții pentru Marius Șumudică: „Aș antrena și fără bani acolo”

Marius Șumudică a fost fotbalistul celor de la Maritimo în perioada iulie 1999 – iulie 2001. Fostul atacant român a rămas impresionat de ceea ce a văzut și trăit în tricoul formației lusitane. Fost antrenor la Rapid sau CFR Cluj, „Șumi” dezvăluie că ar antrena și fără să fie plătit la Maritimo, în Madeira.

„Eu am încercat să ajung antrenor în Portugalia, este visul vieții mele să antrenez acolo, fiindcă am jucat acolo 3 ani. Am avut ofertă de la Maritimo în liga a doua, dar nu am vrut să mă duc acolo, când au retrogradat acum 2 ani. N-am vrut să merg, eram și în Arabia, nu se punea problema.

Dar eu aș antrena și fără bani acolo. Nu mi-a trebuit niciun ban. Cum m-am simțit eu în Madeira este ceva de vis. Nu există. Niciodată temperatura nu scade sub 19 grade și nu crește mai mult de 26 pe perioada anului. E ceva extraordinar, nu există hotel de 3 stele.

„Am rămas în inima lor”

S-a investit foarte mult, insula e superbă. Am foarte mulți prieteni acolo. Am avut doi jucători pe care i-am antrenat acolo și vorbesc cu ei non-stop. Mă refer la Paulinho și Viveiros. Ei stau în Madeira, am toate datele de acolo și ceea ce se întâmplă. Am rămas la inima lor. Am jucat o finală de cupă cu Porto acolo, am pierdut-o.

Am avut ofertă la Oviedo în prima ligă din Spania, jucam bine acolo. Era problema că eram extra comunitar și la momentul acela nu puteai să ai decât un extracomunitar în Spania.

N-am putut să mă duc. Aveam cea mai bună dublă de atacanți. Am dat 7 goluri în acel an și am dat 11 pase decisive. Am avut ofertă, n-am putut să plec și am rămas la inimile suporterilor”, au fost cuvintele lui Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.