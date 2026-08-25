Șumudică, două lovituri la CFR Cluj. I-a convins pe amândoi să rămână în Gruia

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După o nouă rușine în cupele europene, patronul Neluțu Varga a alcătuit lista de jucători care nu mai au viitor la CFR Cluj. Doi dintre ei au fost tăiați de pe listă de Marius Șumudică (55 de ani), după ce i-a văzut mai bine la antrenamente.

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, Renato Pantalon și Francisco Barrios, iar Neluțu Varga era gata să le rezilieze contractele după ce l-a demis pe Antonio Folha. La două săptămâni de la numirea lui Marius Șumudică pe banca tehnică, situația s-a schimbat.

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Conform , cei doi au fost observați mai bine de „Șumi” în timpul antrenamentelor și este de părere că atât Pantalon, cât și Barrios îl vor putea ajuta în acest sezon, care se anunță unul dificil pentru CFR Cluj, care a intrat în insolvență. În cele două meciuri cu Șumudică pe bancă, Pantalon a jucat în înfrângerea 0-3 contra Corvinului, în timp ce în meciul cu FCSB nu a fost în lot, iar Francisco Barrios a rămas doar pe banca de rezerve în ambele partide.

Marius Șumudică pregătește 5-6 transferuri după ce se va ridica interdicția FIFA

Marea dezamăgire a lui Marius Șumudică după ce a ajuns la CFR Cluj a fost faptul că nu a putut să aducă jucători la echipă, așa cum i-a promis Neluțu Varga. Problema este cauzată de o interdicție FIFA, care urmează să fie ridicată, însă nu se știe cu exactitate când se va întâmpla acest lucru.

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul lui CFR Cluj „Așteptăm. Am înțeles că s-au făcut toate hârtiile către FIFA să se ridice interdicția la transferuri. Sperăm ca în decursul acestei săptămâni să se ridice cât mai repede și să mai am timp să aduc jucători, să nu semneze, pentru că și jucătorii respectivi sunt strâmtorați, având în vedere că pe 1 septembrie se închid perioadele de transferuri în campionatele puternice și mai rămân doar câteva țări în care poți să te angajezi.

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M-am înțeles cu patru jucători în momentul de față, dar cred că vor fi 5 sau 6. Eu cu Marian lucrăm la 4 transferuri, dacă vor apărea încă 2 jucători pe care nu cred că-i pot aduce, dar există speranțe, nu știi ce se întâmplă”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.