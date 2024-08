Șumudică face lumină: „Nu există o listă neagră la Rapid, cu Papeau în fruntea acesteia. Cum să dau jucători afară, când eu abia îi cunosc?!”. Exclusiv

succesul de la Iași punând capăt unei serii de 6 rezultate negative pe care giuleștenii le-au avut sub comanda nord-irlandezului Neil Lennon. Acum, toți suporterii încep să spere din nou la trofee, se vorbește de noi transferuri, dar și de plecări…

Marius Șumudică infirmă existența unei liste negre la Rapid: „Am nevoie de toți jucătorii”

Chiar dacă la debutul lui Marius Șumudică pe banca tehnică, există încă semne de întrebare asupra lotului de jucători cu care se va continua sezonul. Cum perioada de transferuri se încheie pe 9 septembrie, în cazul în care noul tehnician o va cere.

ADVERTISEMENT

De altfel, la conferința de presă de după victoria cu Poli Iași, dar va trebui să renunțe în schimb la alții, astfel că aproape instantaneu au apărut și speculațiile.

S-a vorbit imediat despre existența unei liste negre, în fruntea căreia s-ar afla surprinzător Papeau și Oaidă, jucători care au fost titulari în Copou. Pe aceasta ar mai fi, conform bârfelor, și alți fotbaliști ca Emmers, Kait sau Blazek, a căror evoluții au fost mult sub așteptări.

ADVERTISEMENT

Speculațiile au fost însă infirmate de Marius Șumudică, tehncianul giuleștean declarând în exclusivitate pentru FANATIK că nici vorbă să existe vreo listă neagră în acest moment. El susține că nici nu avea cum să o întocmească, deoarece nici nu a avut timp să fcaă o evaluare corectă a lotului, iar în acest moment are nevoie de toți jucătorii pentru a-și putea îndeplini obiectivele.

„Nu există la acest moment nicio listă neagră la Rapid!! Cu atât mai puțin Papeau în capul acestei liste negre. Din ce cunosc, lui Papeau abia i s-a prelungit contractul și știu că politica Rapidului a fost întotdeauna super- echilibrată de când domnii Șucu și Angelescu s-au implicat fericit în destinul Giuleștiului…

ADVERTISEMENT

Avem nevoie de toți jucătorii, mă bazez pe ei fără probleme. Când să fi avut timp să fac o evaluare?! Sincer, când? Am avut un singur antrenament și apoi meciul cu Iașiul. Azi ( n.r. – duminică) le-am dat liber. Și să fi vrut, nu puteam să dau afară vreun jucător, pentru că acum îi cunosc și eu. Abia mă familiarizez cu băieții.

Am citit… Papeau….Oaidă… Dacă, de exemplu , Oaidă va fi titular cu Craiova, ce-o să mai ziceți atunci?? 🙂 Atmosfera este la cote înalte și vreau s-o menținem așa… Am încredere în toți jucătorii mei, au dovedit la Iași că au valoare și mai ales CARACTER! Ne interesează un rezultat pozitiv la Craiova, iar apoi mai vedem…

ADVERTISEMENT

Restul sunt doar speculații de presă la acest moment. Este absolut normal, nu mă deranjează deloc, pentru că Rapidul vinde bine”, a declarat Marius Șumudică în exclusivitate pentru FANATIK.

Pentru Marius Șumudică și Rapid urmează un nou „meci de foc”, sâmbătă, 31 august, la Craiova, împotriva liderului Universitatea. Oltenii au avut un început foarte bun de campionat, însă au capotat surprinzător în ultima etapă pe terenul lui Dinamo, deși au evoluat la un moment dat și cu doi oameni în plus, iar acum caută să-și spele păcatele în partida cu giuleștenii.