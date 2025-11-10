Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Șumudică, fără milă după Universitatea Craiova – UTA Arad 1-2: „N-am văzut în viața mea așa ceva!”. I-a pus la zid pe jucătorii lui Rădoi: „Isenko are zero tehnică de portar!”

Marius Șumudică a analizat la sânge o nouă prestație haotică a Universității Craiova. Cine sunt jucătorii criticați de fostul antrenor al Rapidului și ce părere are de mult lăudatul Isenko
Ciprian Păvăleanu
10.11.2025 | 13:55
Universitatea Craiova dădea semne bune după victoria de la Rapid Viena, unde oltenii au prestat un joc foarte bun și au reușit să câștige primul meci de pe tabloul principal din Conference League. Cu toate acestea, schimbările numeroase ale lui Mirel Rădoi din meciul cu UTA au bulversat ideea de joc a formației din Bănie, iar Marius Șumudică a taxat acest lucru.

Marius Șumudică i-a mitraliat pe jucătorii Craiovei. Ce a spus despre Isenko, Băluță și Assad

Universitatea Craiova a pierdut un nou meci în SuperLiga României și a ajuns la șapte meciuri cu o singură victorie în competiția internă. Oltenii au căzut pe locul al patrulea și se află la șase puncte de primul loc și tot la șase puncte de locul 7, primul din afara play-off-ului.

În urma acestui eșec, Mirel Rădoi și-a anunțat demisia în fața jucătorilor, dar și a conducerii. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a analizat deciziile luate de antrenorul Craiovei și i-a criticat dur pe jucătorii oltenilor:

„Mi s-a părut un joc haotic. Schimbările de jucători și de sistem. Eu n-am văzut o intervenție ok a portarului de care spuneți. Zero tehnică de portar. Are alonjă, este mare, reflexe foarte bune. Are probleme foarte mari pe centrări, nu apreciază absolut deloc. Iar mingea aia să te duci s-o prinzi așa, n-am văzut în viața mea. Eu n-am văzut așa procedeu la un portar. Este un procedeu atipic. Trebuie să te tragă un pic de ureche antrenorul de portar. N-ai voie să-ți iei gol de la 30 de metri și să nu-ți deschizi aria corpului.

Îl vezi pe Cicâldău că e nervos și are galben, păi scoate-l. Cicâldău nu jucase nimic până în momentul ăla. Îl ții pe bancă pe Telles care fusese cel mai bun cu trei zile înainte. Telles a jucat ceas. Faci cinci schimbări de la un meci la altul când tu aveai nevoie de victorie, iar după meciul ăsta venea o întrerupere. Nu poți să joci două meciuri în trei zile? Pe Telles să nu-l bagi un minut? Era singurul care putea să plece-n spațiu. Cicâldău este lentul lenților și vrea el să ceară mingea în spate?

Băluță în fața apărării este sub Anzor trei clase. Anzor, jucător de națională, care dă la poartă, este mult mai mobil, mult mai rapid în orice moment. Cicâldău ia galben, nu simți să-l scoți, ia al doilea galben și este eliminat. Eu nu-l scoteam niciodată pe Baiaram.

L-a ținut pe Assad până în minutul 90, având în vedere că a fost cel mai slab de pe teren. Îl bag și pe Nsimba, îl bag și pe Etim. Din cei patru care sunt, eu îl scot pe cel care este singurul care unu contra unu poate să facă ceva. Îl bagi pe Nsimba să joace bandă dreaptă? Cum să joci cu el acolo?”, a exclamat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Care a fost greșeala capitală a lui Mirel Rădoi în Universitatea Craiova – UTA 1-2

Marius Șumudică este de părere că o mare greșeală a lui Mirel Rădoi a fost aceea de a-l folosi pe Florin Ștefan în detrimentul lui Nicușor Bancu, căpitanul oltenilor și totodată un jucător cu mare experiență, inclusiv la naționala României:

„Băi, băiatule, forța stă în Bancu și Baiaram. Tu începi cu Ștefan!? Cu tot respectul pentru băiatul acela. Nu se poate să nu joci cu Bancu de la început. Dacă o făceai, era 2-0 la pauză, îți spun eu. Tu i-ai omorât pe Rapid, i-ai distrus cu Bancu și Baiaram. Acum tu îl ții și-l bagi în ultimele 20 de minute? Îți face diferența în condițiile în care tu rămâi în 4 fundași.

Joci cu Mora și Bancu care sunt jucători cu profil ofensiv. Trebuia să rămână în trei și să împingă cu cei doi. Nu poți să joci cu Ștefan. Nu este jucător de Universitatea Craiova. Tot ce face e previzibil. L-oi fi avut tu, Mirele, pe la echipa națională, dar nu este de nivelul lui Bancu”, a mai spus Marius Șumudică.

Ce s-a întâmplat în vestiar după fluierul final al meciului Universitatea Craiova – UTA 1-2

După o nouă înfrângere în campionat, Mirel Rădoi și-a pierdut speranțele și și-a prezentat demisia în fața jucătorilor, fiind a șasea oară când face acest lucru în ultimele 10 luni. Din informațiile FANATIK, de această dată Rădoi și-a prezentat această intenție și în fața oamenilor din conducere, Costeșin și Felgueiras.

Sătul de aceste episoade, Mihai Rotaru este decis să-i accepte decizia lui Mirel Rădoi, însă nu fără ca antrenorul să plătească clauza în oglindă din contract ce prevede despărțirea unilaterală. Fostul selecționer al naționalei României trebuie să achite o sumă considerabilă dacă va vrea să se despartă de formația din Bănie.

