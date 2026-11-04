Șumudică i-a făcut primul 11 lui Gigi Becali la FCSB: „Hai că m-am enervat deja!”

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Marius Șumudică (55 de ani) a analizat, la FANATIK SUPERLIGA, prestația celor de la FCSB din meciul pierdut la Cluj cu Universitatea, scor 0-1. Tehnicianul din Gruia a criticat așezarea în teren a jucătorilor lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani). S-a referit în special la Denis Drăguș (27 de ani), despre care a spus că ar da randament maxim pe poziția de „număr 9”. Același Șumudică a izbucnit și a creionat o bună bucată din primul 11 al celor de la FCSB, în special pe atac.

Pe ce post trebuie să joacă Denis Drăguș la FCSB. Șumudică: „Dă 15 – 16 goluri pe sezon”

După o scurtă revenire pe locurile de play-off, FCSB a căzut din nou în afara top 6. În ultimul meci al etapei a 14-a din SuperLiga, roș-albaștrii au pierdut pe terenul vicecampioanei en-titre, Universitatea Cluj, scor 0-1. Unicul gol al partidei din Ardeal a fost marcat de jucătorul de „Mondiale” al „Șepcilor Roșii”, Jovo Lukic, în minutul 76. În urma acestui rezultat, echipa lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a ajuns pe locul 7, cu 21 de puncte. U Cluj, în schimb, a urcat pe 4, cu 25 de puncte.

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Pe final de meci, . Vârful cu un salariu de un milion de euro nu a reușit să-și ajute echipa, însă a fost periculos în ultimele momente, când a lovit bara din poziție centrală. În intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul celor de la CFR Cluj, Marius Șumudică a vorbit despre poziția în teren a lui Denis Drăguș. În opinia tehnicianului, Drăguș își arată adevărata sa valoare numai din poziția de „număr 9”.

„Drăguș, cu Șumudică, a dat 16 goluri într-un campionat extrem de puternic în Turcia, din poziția de atacant central. Drăguș, 99%, este număr 9. Nu este nici număr 10, nu este nici bandă stângă, nici bandă dreaptă, nici nimic. Este număr 9. Dacă cineva vrea să audă ceea ce spune Șumudică, și cifrele îmi dau dreptate, e ok. Dacă nu, folosiți-l bă frate și fundaș dreapta, că o să vă dea 2 goluri pe campionat. Dacă este la capacitate maximă, la echipa pe care o are FCSB și cu el număr 9, nu are cum să marcheze sub 15 – 16 goluri pe sezon. Nu are cum”, spune Șumudică.

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Sfaturi de la Șumudică pentru Gigi Becali și Laurențiu Reghecampf: cum ar trebui să arate un prim 11 al FCSB

Referitor strict la meciul U Cluj – FCSB, că cea mai mare ocazie a lui Drăguș, bara din final, a venit în momentul în care acesta era în poziție de număr 9. În timp ce vorbea de fostul său elev din Turcia, antrenorul celor de la CFR Cluj a izbucnit și s-a apucat să facă, în direct la FANATIK SUPERLIGA, echipa celor de la FCSB. „Șumi” i-a așezat în teren pe Drăguș și pe ceilalți jucători din lotul lui Reghecampf.

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„Voleul pe care îl dă (n.r. bara din final). Despre ce vorbim? A venit din număr 10 cu fața la poartă? A venit din bandă? A intrat ca Del Piero și a dat? Nu! Încă o dată, singura fază în care mingea lovește bara este Drăguș șutând din poziția de număr 9. Să le fac eu echipa altora? Să fie sănătoși, să… Cum îți așterni, așa dormi. Încă o dată spun, din punctul meu de vedere, Drăguș….Dar hai că m-am enervat deja și trec în partea cealaltă”, a spus Șumudică, apoi a început să creioneze modul în care ar vedea el pe FCSB:

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„Joacă cu Drăguș vârf (n.r. număr 9). Cu Boutoutaou număr 10 în spatele lui, că se vede că are calitate. Joacă în bandă stângă cu cine vrei, cu Korenica sau oricine. Joacă număr 6 cu băiatul ăsta care a fost la Campionatul Mondial (n.r. Joao Paulo) și cu Muhar. Sau joci 4-3-3 cu inter. Păi, noi îl facem pe Miculescu număr 9? Pe Stoian număr 9? Vrei să joci 4-4-2? Păi joacă 4-4-2. Tu joci număr 10 cu Denis (Drăguș)? Cum să joace număr 10? (n.r. Boutoutaou număr 10 și Drăguș număr 9?) Da, clar! Asta e părerea mea. Acum e treaba lor. Eu vă spun: uitați-vă în ultimii 5 – 6 ani la Denis Drăguș. Când a avut cele mai multe goluri marcate, unde le-a avut și cu cine le-a a avut?”, punctează Șumudică.