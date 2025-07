Șumudică i-a luat la țintă pe Dennis Politic și Vlad Chiricheș: „Spuneți-mi și mie ce au jucat!”

Marius Șumudică n-a avut milă de Dennis Politic și Vlad Chiricheș, . Fostul antrenor al Rapidului i-a desființat, în exclusivitate pentru FANATIK, pe cei 2 jucători ai roș-albaștrilor pentru prestația lor.

Marius Șumudică a dat de pământ cu Dennis Politic și Vlad Chiricheș

Șumudică l-a criticat, de asemenea, și pe Elias Charalambous pentru alegerea sistemului de joc 4-2-3-1 în loc de 4-3-3. El a remarcat la cipriot o harababură tactică în confruntarea care a dus la eliminarea campioanei României din preliminariile Champions League.

„Spuneți-mi și mie ce a jucat Politic când a intrat, că eu nu știu ce a jucat?”, și-a început Marius Șumudică analiza la FANATIK SUPERLIGA.

Sabin Ilie i-a oferit tehnicianului un răspuns ferm: „Problema este că niciun jucător nu a jucat nimic. Ok, înțelegem că nu poți să alergi, dar nici disciplina tactică nu poți să o ai de la antrenor (Marius Șumudică: „Asta spun!”).

Tu vorbeai, ai zis foarte bine, Crețu ajungea cu mingea în fața fundașului. Dă direct în el de la 2 metri. Fă-ți-o un pic în dreapta și centrează în fața porții. Așa harababură totală în fotbalul românesc eu nu am mai văzut de foarte mult timp. Și cu o echipă care nu ți-a pus probleme”. Marius Șumudică a continuat după aceea cu o analiză tăioasă.

Modalitatea tehnicianului de a rezolva problema centrărilor

„Îți dau un exemplu! Știi ce le spuneam eu unor fundași laterali de-ai mei sau chiar benzilor în momentul în care nu aveau calitatea asta de 1 contra 1 să depășească adversarul, ceea ce ai spus tu foarte bine?

Le spuneam: ‘Deschide-te puțin și centrează!’. Și le-am dat exemplul David Beckham. Știi în raport de câte ori dribla adversarul în situație 1 contra 1. Știi? (Sabin Ilie: „În majoritatea duelurilor”).

18% făcea un dribling și își depășea adversarul. În restul de 82% doar se deschidea în partea laterală și o tăia imediat. Asta le spuneam și eu jucătorilor mei: ‘Deschide-ți unghiul, evită-l dacă nu poți să îl depășești ca să centrezi. Nu am văzut atâtea centrări în următorul om în viața vieții mele.

Eroarea de sistem remarcată de Șumudică la FCSB

În primă fază ei au jucat un 4-2-3-1. În 4-2-3-1 joci fără interi. Modulul care se potrivește FCSB-ului, în condițiile în care au jucători care pot să facă diferența în campionatul nostru și cu echipele pe care le-au întâlnit până acum trebuiau să facă diferența, poți să joci foarte lejer un 4-3-3 cu un singur închizător.

FCSB nu are nevoie de 2 închizători în momentul în care vrea să se califice. Cum să joc cu Chiricheș, care ieri a pierdut o sumedenie de baloane. Am spus-o, trebuie să facă 3-4 atingeri ca să joace în profunzime. Nu e calitatea lui, are alte calități, cu tot respectul pentru Chiricheș.

Vlad Chiricheș, Adrian Șut și Dennis Politic, distruși de Marius Șumudică

Nu este jucătorul care să facă tranziția de la apărare către atac. Șut, la fel, a dispărut. Nu se poate câte mingii a putut să piardă Chiricheș. De câte ori întârzia jocul fiindcă nu avea soluții. Eu am spus că limbajul corpului te ajută să ai tot timpul soluții. Contează să te prindă întors jumătate ca să poți să joci.

Noi remarcam că nu se demarcau. Obligă-l atunci! Urcă având mingea la picior până la un adversar că atunci se va putea deschide un unghi și vei putea juca. Nu au existat aceste repere. Era o harababură de nu știam.

La un moment dat, Politic era pe partea dreaptă. După care s-a dus în stânga, când a scos faultul acela de lângă careu și a dat pe lângă poartă. Alibec juca număr 10.

Pe Bîrligea l-am văzut în partea stângă, bandă stângă pentru moment. Cisotti pleacă din număr 10 în stânga. Dacă tu în decursul meciului faci n mutări e clar că își pierd din relații, din repere”, a declarat Marius Șumudică, .