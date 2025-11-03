Șumudică îi distruge pe cei de la CFR Cluj: „Refuz să cred că a făcut Pancu schimbările! Atâta amatorism n-am văzut în viața mea!”

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică s-a dezlănțuit după Dinamo – CFR Cluj 2-1. Antrenorul în vârstă de 54 de ani a făcut praf strategia ardelenilor, care au pierdut partida deși în minutul 90 aveau 1-0.

Marius Șumudică a dat de pământ cu banca tehnică a lui CFR Cluj

Marius Șumudică, fost antrenor la CFR Cluj în 2021, nu a avut milă de banca tehnică a lui CFR Cluj. Ardelenii au pierdut cu Dinamo, scor 1-2, după ce Karamoko și Soro au marcat golurile victoriei în minutele 90+1 și 90+3. Totul, după ce Emerllahu deschisese scorul pentru CFR Cluj în minutul 69.

Marius Șumudică nu dă însă vina pe ci pe staff-ul tehnic al ardelenilor, condus la acest joc de Laurențiu Rus și de Ovidiu Hoban.

„Eu nu am văzut în viața mea ce s-a întâmplat la CFR Cluj. Cum să pierzi meciul ăla de la 0-1? Să faci schimbare, nu știu cine a făcut schimbările. Să îl treci pe Sinyan din zonă centrală fundaș dreapta. Păi treci mă în 3 fundași centrali când ăia joacă cu 2 atacanți, Perica și Karamoko.

În condițiile în care Dinamo introduce numai jucători de atac: Perica, care e foarte înalt, și Karamoko, care au făcut diferența, tu îl iei pe Sinyan din zonă centrală, care și-a jucat foarte bine, să îl treci fundaș dreapta și să îl bagi pe Zouma. N-am înțeles! Rămâi în 3 fundași centrali, închide jocul și nu ai nicio problemă”.

„Nu știu cine a făcut prostiile astea”

„Și, apoi, pe zonă centrală, îți vine Soro ăsta, nu îl atacă nimeni, niciun tampon, și o pune cu latul lângă bară. Schimbările astea, eu nu le înțeleg. Cred că nu le-a făcut Pancu. Toate camerele erau pe el și se vedea dacă vorbea la telefon sau ceva de genul ăsta. Nu știu cine a făcut prostiile astea. CFR s-a sabotat singură și a pierdut punctele din cauza schimbărilor din a doua repriză.

E impardonabil! Nu ai voie să faci așa ceva! De ce rupi axul central? În legile nescrise ale antrenorilor, când tu distrugi axul central, care merge bine… Niciodată nu umbla la fundașii centrali. Dacă vrei să îi ajuți, să vii cu un plus, mai bagi un fundaș central și atunci închizi mai bine. Dar nu poți să îl iei pe Sinyan din central să îl bagi dreapta și uite ce se întâmplă?”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică l-a făcut praf pe Kurt Zouma

Introducerea lui „Ceva se întâmplă. Eu îl văd și când aleargă. Nu are motricitate, se vede când aleargă. Eu cred că nu e pregătit și ascunde și o accidentare. A fost anul trecut în Arabia Saudită, la Al-Orobah, au retrogradat. Ceva se întâmplă cu el. Un jucător de nivelul ăsta nu putea să ajungă niciodată în campionatul României, că nu are 37-38 de ani.

Eu cred că are o accidentare, are ceva. A fost un boom de imagine. Cum am greșit cu Clinton N’Jie. Jucase la Marseille rupea plasele, jucase la Tottenham. L-am adus pe final de carieră. Tot avea probleme musculare, cu genunchii.

Probabil îi trebuie ritm, meciuri. E un jucător care n-a făcut pregătirea într-un grup organizat și s-a antrenat de unul singur. Eu când îi aud ‘Am antrenor persona’l. Păi se antrenează cu antrenor personal și ăla de la HoReCa, care a terminat ziua de muncă și se antrenează pe bandă.

La fotbal trebuie să te întâlnești cu situații inedite. Să te duci zi de zi la antrenament, să ai oponent, asta îți dă ritm. Asta îți dă tot. ‘M-am antrenat cu X sau Y’. Asta e păcăleală. Și după 3-4 luni de inactivitate vii și semnezi un contract pe câți bani ai spus tu. Nu știu ce bani are și nici nu mă interesează, dar e strigător la cer”, a adăugat fostul antrenor al Rapidului.

Marius Șumudică nu e impresionat de Louis Munteanu: „Nu sunt fan”

Marius Șumudică a comentat și forma slabă a CFR-ului, pe care o vede cu șanse infime la play-off. În acest moment sunt 6 puncte între vicecampioană și locul 6. În plus, Șumudică a declarat că nu e fanul lui

„CFR nu își revine. E pe un trend descendent. Eu îi doresc succes lui Pancu. Am fost colegi, suntem prieteni și îi doresc din inimă să redreseze această corabie, dar va fi foarte foarte greu să revină pe un loc de play-off. Mai sunt 15 meciuri și le trebuie 11 victorii, ceea ce e de domeniul SF-ului.

E un copil care suferă. Eu nu sunt fan Louis Munteanu, dar de data asta m-a impresionat. E un copil care își dorește performanță, cota lui de piață se duce în jos. Nu are goluri marcate”, a conchis Șumudică.