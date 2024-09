Șumudică îi propune lui Mircea Lucescu un jucător de viitor. „Are personalitate, arată foarte bine, e un lider”

Rapid este doar cu Cristi Manea la prima acțiune a naționalei României cu Mircea Lucescu selecționer. Cu toate acestea, Marius Șumudică speră să își vadă cel puțin unul dintre jucători sub tricolori.

Marius Șumudică i-a propus lui Mircea Lucescu un jucător de la Rapid: „Are toate ingredientele”

Mircea Lucescu a convocat doar un fotbalist de la Rapid pentru primele două meciuri din Liga Națiunilor, cu Kosovo și cu Lituania. Șumudică e convins că, în scurt timp, și echipa sa va avea mai mulți oameni la lot. Pariază pe fundașul central Alexandru Pașcanu (25 de ani).

La meciurile cu Kosovo și Lituania, „Il Luce” a convocat alți patru fundași centrali. Este vorba despre Radu Drăgușin (Tottenham), Andrei Burcă (Baniyas), Virgil Ghiță (Cracovia) și Iulian Cristea (U Cluj).

„Mie, îți spun sincer, cred că în câteva luni de zile Pașcanu poate să devină o variantă solidă la echipa națională. Exagerez eu? Îl umflu eu pe Pașcanu?”, l-a întrebat Horia Ivanovici pe Marius Șumudică.

„Eu nu îl cunoșteam. Eu l-am văzut când am venit la Rapid și mi-am dat seama ce fel de jucător e. E un lider. Vorbește foarte mult în teren.

Are stângul, are dreptul, o lovitură foarte bună de cap, e puternic. Are toate ingredientele ca să crească. Sunt ferm convins că va crește.

Ca o opțiune pentru echipa naționala… va fi cu siguranță. Arată foarte bine!”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

, după ce giuleștenii au plătit 350.000 de euro pentru a îl achiziționa de la Ponferradina. În sezonul actual, stoperul a îmbrăcat deja de patru ori tricoul alb-vișiniu și

Pentru Pașcanu, Rapid este a treia echipă din România la care evoluează, după CFR Cluj și FC Voluntari. În prezent, stoperul născut la Bârlad este cotat de site-ul transfermarkt.com la 1.000.000 de euro.

25 de selecții are Alexandru Pașcanu la naționala de tineret a României, cu care a participat la Euro U21 2019