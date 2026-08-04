Marius Șumudică, în lacrimi la înmormântarea lui Constantin Covaciu: „Dumnezeu îi ia pe cei buni”. Dinamo nu a mai plătit locul de veci. EXCLUSIV

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Este o zi dureroasă pentru dinamoviștii care l-au cunoscut și apreciat pe Constantin Covaciu, fost fotbalist în cadrul clubului, devenit ulterior maseur atât la echipa mare cât și la cea de juniori. Înmormântarea lui ”Gogu” are loc marți, 4 august 2026, în Cimitirul Colentina (Reînvierea) din București.

Constantin Covaciu, condus pe ultimul drum

Sunt așteptați să își ia rămas bun de la ex-fotbalistul de la Dinamo prietenii, printre care și câteva nume importante ai clubului sportiv pe care l-a iubit cu tot sufletul. Covaciu s-a stins din viață pe 31 iulie în urma accidentului care s-a produs la Câmpulung Muscel, aflându-se cu echipa a doua de la Dinamo în cantonament.

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Marius Șumudică, mărturisiri în lacrimi: „Dumnezeu îi ia pe cei buni”

Printre primele figuri importante ale fotbalului românesc care a ajuns la înmormântare se numără și Marius Șumudică, iar acesta a făcut câteva declarații emoționante în memoria lui Constantin Covaciu, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Nu mi-aș fi dorit să ajung să îl văd în circumstanțele astea. E ceva de nedescris. Îmi pare rău, am fost colegi, am jucat împreună la tineret-speranțe, cum era campionatul pe vremuri. Ne mai intersectam când mergeam în cantonamente și stăteam în același hotel, îl chemam să îmi facă masaj. Un băiat deosebit, un om care nu a meritat soarta asta, dar Dumnezeu din păcate îi ia pe cei buni. Cuvintele sunt de prisos. Știu că e greu pentru familie, mai ales când pierzi stâlpul familiei, dar asta e viața. Îi doresc condoleanțe familiei. Acum câțiva ani am vorbit când îl chemasem să îmi facă un masaj. Eram foarte apropiat de fratele lui, care mi-a fost antrenor de portari. Știam că e bine, avusese niște probleme de sănătate, dar din păcate am citit cu stupoare această tragică veste și m-a lovit, m-a lovit profund. Am vrut să vin azi să îmi iau rămas bun”, a declarat Marius Șumudică, cu lacrimi în ochi, pentru FANATIK.

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Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, se pare că, în cele din urmă, s-a rezolvat și . Daniel, băiatul maseurului, a găsit un alt loc în cimitir, care ar costa în jur de 5.000 de euro, unul cu totul diferit față de cele pe care le-a avut familia la dispoziție, ieri. La catafalcul maseurului au fost depuse mai multe coroane de flori, atât din partea cât și din partea celor care au făcut parte din acest club.

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Unul din cele mai emoționante momente de la înmormântarea lui Covaciu a fost cel în care au sosit juniorii de la Dinamo. Tinerii de la echipa a doua a clubului de fotbal au ajuns la cimitir îmbrăcați în echipamentele de la Dinamo, arătându-i, astfel, încă o dată respectul pe care l-au avut față de cel poreclit de apropiați ”Gogu”. Alături de familie, în cele mai dificile momente, s-a aflat și Gabriel Torje. Fotbalistul a stat aproape de văduva lui Covaciu și de fiul acestuia.