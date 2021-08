Şumudică, îngrijorat înainte de meciul de la Belgrad: “Vedem pe cine ne putem baza”

Marius Șumudică merge ceas în campionat la CFR Cluj și are din Casa Pariurilor Liga 1, iar campioana României se instalează în fotoliul de lider.

Pentru CFR Cluj a fost ultimul test înainte de cu Steaua Roșie, iar pe prietenul său, „Șumi”.

Marius Șumudică, mulțumit după victoria cu Farul: „Prima repriză cred că e cea mai bună cu mine la timonă”

Marius Șumudică a fost bucuros după victoria cu Farul Constanța, care vine la doar trei zile după un meci extrem de dificil cu Young Boys Berna în preliminariile Ligii Campionilor: „Țin să îmi felicit jucătorii, e victoria lor! Nici nu știu dacă pot să mă bucur pentru că nu mi-a trecut supărarea după Berna, dar nu mi-a fost ușor să pregătesc echipa la doar două zile distanță.

Prima repriză cred că e cea mai bună cu Șumudică la timonă. Cred că ocaziile create au fost în urma unor trasee exersate. Pe final au avut și ei două situații de gol, dar nu cred că era just rezultatul. Am avut și în a doua repriză niște situații bune. În prima repriză am făcut un joc fantastic”.

Șumudică, „săgeți” către LPF după ce a programat CFR-ul la trei zile distanță după meciul de la Berna

Antrenorul campioanei trimită „săgeți” și către Liga Profesionistă de Fotbal, care a programat CFR-ul la doar trei zile distanță de cel mai important meci al ardelenilor din acest sezon, în timp ce Steaua Roșie și-a amânat meciul din campionat: „Ne așteaptă o dublă foarte grea. Noi am depus un efort extraordinar și iar avem probleme. Steaua Roșie și-a amânat meciul”.

Deși CFR-ul a avut probleme în apărare și „marinarii” și-au creat ocazii uriașe în finalul partidei, Șumudică explică că nu a fost deloc ușor să schimbe aproape toată echipa față de partida de la Berna: „Jucătorii au demonstrat că au caracter și nu e ușor să ții un vestiar de 25. Am schimbat nouă jucători în doar două zile. Mai importanti sunt jucatorii care nu joaca, mi-a zis cineva și am ținut minte asta”.

Antrenorul CFR-ului laudă echipa lui Gheorghe Hagi și e de părere că Farul va fi un adversar redutabil pentru toate echipele din Casa Pariurilor Liga 1: „Farul e o echipă extrem de incomodă cu un joc frumos, mult mai proaspătă decât noi și cu jucători tineri. Ne-am retras puțin în a doua repriza, dar asta nu vine de la mine, ci din subconștientul jucătorului care vrea să conserve rezultatul”.

Șumudică se teme că i-a pierdut pe Chipciu și Petrila pentru meciul de la Belgrad

Marius Șumudică are noi probleme de lot după meciul cu Farul Constanța. Astfel, CFR-ul i-ar putea pierde pentru meciul de la Belgrad pe Alexandru Chipciu și Claudiu Petrila: „Chipciu are o entorsa la glezna si l-am pierdut. Petrila are o lovitura la coastă, foarte dureroasă. Ai dureri și când strănuți sau tușești. Vom vedea pe cine ne putem baza și dacă vom avea aceeași atitudine cu siguranță avem șansa noastră cu Steaua Roșie”.

Nu stiu echipa de la Belgrad acuma. Trebuie sa vad cum se simt jucatorii și care e starea medicală. Eu incerc sa fiu echidistant. Debeljuh isi face treaba de fiecare dată când intră pe teren. I-am luat în brațe pe toți și i-am pupat. Merită felicitări și nu fac diferențe între ei.

Sper sa îmi recupereze jucătorii accidentați. De ce să îmi fie frică? Mergem să ne jucăm șansa și am încredere în acest grup. Sunt ferm convins că vom dea tot ce e mai bun. Dacă Steaua Roșie e o echipă superioară vom vedea după această dublă”, a spus Marius Șumudică la Digi Sport după victoria cu Farul Constanța.