Șumudică, ironii la adresa galeriei de la FCSB. „Îi respect mai mult pe cei de la Dinamo!”. Ce spune despre „brigada” din spatele băncii tehnice: „Am crezut că-i defilare de 23 August”

Marius Șumudică, ironii la adresa galeriei de la FCSB. „Îi respect mai mult pe cei de la Dinamo!”

Pe lângă tensiunea derby-ului cu FCSB, tehnicianul rapidist După meci, la Șumudică a povestit cum a decurs duelul de la distanță cu suporterii FCSB și nu a ezitat să le răspundă acestora cu niște ironii fine pentru modul cum a fost tratat.

„Ați văzut că un stadion întreg scanda tot felul de… Nu m-a deranjat, asta este… Știu că nu există chimie între noi, asta e, sunt rivalii mei, recunosc. Dacă m-ați pune, din București, îi respect mai mult pe cei de la Dinamo.

Pentru mine, pe cei de la Dinamo, și ca mod de comportament, și ca galerie, îi respect mai mult decât pe cei de la FCSB. Și ei știu foarte bine lucrul acesta”, a început Marius Șumudică seria dezvăluirilor la FANATIK SUPERLIGA, emisiune pe care o puteți urmări LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Pe cei de la FCSB de ce nu-i respecți? Până la urmă, și oamenii ăia au o galerie frumoasă, îi mână în luptă și pe ei pasiunea… Da, pentru o altă echipă, dar până la urmă tot pasiune e”, a intervenit Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii transmisă și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la 17:30.

„Eu îi înțeleg… Există trivialități, există injurii… dar să ajungi să te scuipe… Am avut o brigadă în spatele băncii, mamă-mamă… Era pusă la punct dinainte de joc. Vai de capul meu! Ce mi-au auzit urechile… Și dacă nu m-au spălat… Noroc că am avut gluga la geacă m-ai înaltă și nu ajungea pe mine. Mi-a zis cineva «Dar ce ai pe geacă, vrăbiuțe cumva?».

Rămăseseră niște urme. Unul mi-a aruncat cu biscuiți, mâncase și bolul ăla neînghițit mi l-a aruncat direct pe guglă. Erau vreo 7-8 inși, foarte bine organizați… Le mai spuneam ălora din staff, «mai ridicați-vă și voi, să le împărțim».

Nu am intrat în conflict cu ei, i-am lăsat în pace, am tăcut, am tăcut, am tăcut… Asta e, îi înțeleg. Știu ce înseamnă Șumudică, ce înseamnă FCSB, ce înseamnă FCSB pentru Șumudică, ce înseamnă Șumudică pentru ei…

Și îmi plăcea, când vedeam tot stadionul, că-i punea să se se ridice în picioare, am crezut ca suntem pe vremuri la 23 August. Le striga «În picioare! În picioare!», se ridicau toți, le lipseau doar tenișii ăia chinezești albi care ți-i dădeau ca să defilezi, și începeau să scandeze «Șumudică puncte, puncte».

Doamne, ce-mi plăcea… Și eu urma să vin cu câte un pachețel și să le dau la fiecare în pauza de masă de la defilare. Îți dai seama ce se întâmpla dacă ajungeam antrenor acolo…”, a încheiat Marius Șumudică povestea dialogului cu fanii FCSB de la derby-ul d eduminică seara.

