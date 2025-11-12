Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Șumudică l-a înțepat pe Gigi Becali și a stârnit hohote de râs în studio: „O să-i spulber”

Marius Șumudică a avut un dialog savuros cu Gigi Becali, patronul FCSB-ului, asta după ce omul de afaceri a anunțat că echipa sa o să spulbere adversarii din SuperLiga.
12.11.2025 | 13:20
Sumudica la intepat pe Gigi Becali si a starnit hohote de ras in studio O sai spulber
Șumudică, ironie la adresa FCSB-ului după egalul cu Hermannstadt
În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, acolo unde aveți cele mai tari reacții din fotbalul românesc și nu numai, fostul antrenor de la Rapid și patronul FCSB au avut un schimb de replici amuzant.

Dialog savuros între Gigi Becali și Marius Șumudică despre șansele FCSB-ului la titlu

Gigi Becali: Ăla e mai important (n.r. meciul cu Farul). Vezi, cum am ajuns eu, care nu mă interesa, să mă uit pe aplicație. Noi jucăm cu Petrolul și Farul împotriva lui Oțelul. Deci am ajuns să fac calcule, iar. Vezi! Pe mie nu mă interesa. Am ajuns să-l întreb pe A.I. (n.r inteligența artificială)

Marius Șumudică: Dacă bate Oțelul la Farul? Și Oțelul sunt periculoși. Vezi că ei câștigă mai ușor acasă decât Farul.

Gigi Becali: Bă, o să-i spulber, că de aia îi bag acum în frică. O să câștig 14 meciuri la rând.

Marius Șumudică: Gigi, i-ai băgat în frică, de 20 de etape îi bagi în frică.

Gigi Becali: Acum e ultima frică, cred.

Marius Șumudică: E posibil să te bată Metaloglobus și să-ți ia punct Hermannstadt? Las-o naibii. Nu mai ține nici de tine, nici de nimeni.

Gigi Becali: Ține de jucători care nu au bărbăție și ambiție.

FCSB este la 5 puncte de Farul, echipa de pe locul 6 din SuperLiga. Ce program are campioana României în următoarele etape

Egalul făcut de FCSB, cu Hermannstadt, 3-3, îi ține pe elevii lui Elias Charalambous la 5 puncte distanță de primul loc de play-off, ocupat de Farul Constanța.

Campioana României urmează să joace în runda viitoare contra celor de la Petrolul, pe teren propriu, după care va fi duelul cu trupa patronată de Gheorghe Hagi, care în tur a învins trupa roș-albastră, 3-1, într-o confruntare ce a avut loc pe Ghencea.

„E, dezastru, pierd un an și gata. O să vezi, acum, că schimb formula, nu mai vreau cu un închizător. O să joace Tănase în spatele atacantului, Cisotti și Olaru mijlocași, Miculescu în dreapta. O să fie Cercel sau Toma under 21, o să vedem”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, show la FANATIK SUPERLIGA

