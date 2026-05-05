Şumudică, mesaj emoţionant pentru Chivu, după ce Inter a luat titlul: „Jos pălăria. Ne-ai făcut mândri!”

Inter este noua campioană a Italiei după ce și-a adjudecat matematic cel de-al 21-lea titlu din istorie în urma victoriei cu 2-0 în fața Parmei. Cristi Chivu a devenit astfel primul antrenor român care cucerește campionatul în top 5 ligi din Europa. Rămâi pe site pentru a vedea ce mesaj emoționant i-a transmis Marius Șumudică, dar și cum l-a caracterizat în direct.

Marius Șumudică, laude în direct pentru Cristi Chivu după ce a cucerit titlul în Serie A

Cristi Chivu a intrat în istorie, Performanța antrenorului român este una unică în acest moment, la care puțini se așteptau, el fiind primul tehnician din țara noastră care câștigă un titlu în top 5 ligi din Europa. Marius Șumudică a ținut să îi transmită un mesaj emoționant în direct.

„Ceva extraordinar. Este ceva care nu s-a așteptat nimeni. Este primul antrenor debutant, cred că din 2008, dacă am citit bine, care vine și câștigă titlul la Inter. În momentul în care joci contra lui Conte, lui Allegri, lui Spalletti și îi subordonezi, e clar că în momentul ăsta ai devenit un antrenor puternic și un antrenor care ți-ai pus amprenta. Gândește-te că are un vestiar greu de gestionat, l-a gestionat foarte, foarte bine. A luat cu trei etape înainte campionatul. Eu cred că, cu siguranță și după Inter va avea oferte. În momentul în care intri în circuitul ăsta, va ajunge numai la echipe mari. Sunt ferm convins că va antrena și Ajax-ul odată și odată, fiindcă a fost acolo!”, a spus inițial Marius Șumudică.

Cum l-a descris Marius Șumudică pe Cristi Chivu. „Îi va călca pe urme lui nea Mircea!”

Ulterior, tehnicianul nu s-a ferit să îl descrie pe Chivu după ceea ce a reușit alături de Inter. Șumudică este convins că fostul internațional român, originar din Reșița, îi va călca pe urme regretatului Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor român din istorie. „Ceea ce am văzut ieri pe ecranul de televiziune și cum se comportau, cum îi strigau 70.000 de oameni numele… Este un tip modest, un tip care a plecat la cabine, a zis că are un viciu să fumeze și el o țigară. Dar s-a întors, și la conferință își scoate în evidență staff-ul, își scoate în evidență oamenii de lângă, spune că nu este victoria lui. Bravo Chivu, jos pălăria. Ne-ai făcut mândri, eu ca român m-am simțit mândru aseară. La fel ca a regretatul Mircea Lucescu, cred că va fi unul dintre cei mai mari antrenori ai României. La trofee nu poate să-l ajungă pe nea Mircea niciodată. Nimeni nu va putea.

Dar Chivu îi va călca pe urme, ca și valoare să iei campionatul în top 5. E primul antrenor român care i-a campionatul în top 5 din lume. Și nu e un antrenor din ăsta umflat cu pompa. E un antrenor care a venit de la Primavera, și-a făcut ucenicia la Parma cu 13 meciuri în care i-a salvat de la retrogradare. Era în drum spre Parma să semneze contractul, în mașină, după care a văzut pe ecranul telefonului că l-a sunat președintele lui Inter, care i-a zis să întoarcă că semnează cu Inter”, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

