Șumudică nu a mai rezistat: „Ia dați-l bă afară pe Mircea Lucescu și aduceți pe cine vreți voi! E clar că sunt interese!”. Exclusiv

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, tehnicianul a răbufnit la adresa criticilor lui Mircea Lucescu. Cu această ocazie, Șumudică a ținut să le transmită un mesaj mai mult decât ferm celor care își doresc ca selecționerul să plece de la echipa națională după ce a ratat și locul 2 în grupa din preliminariile pentru Cupa Mondială.

Marius Șumudică, intervenție în forță în conflictul dintre Mircea Lucescu și contestatarii săi

El a făcut referire la un moment petrecut la scurt timp după încheierea meciului România – San Marino 7-1, de marți seară de la Ploiești, de pe stadionul „Ilie Oană”.

Atunci, la flash-interviu, de la națională, moment în care a informat că acest lucru nu se va întâmpla și că, mai mult, urmează să se deplaseze în Elveția pentru tragerea la sorți a meciurilor de baraj.

Marius Șumudică, deranjat de criticile la adresa lui Mircea Lucescu. Mesaj pentru contestatari

Marius Șumudică a opinat că este foarte riscant ca să fie înlocuit în acest moment, întrucât, în viziunea sa, este puțin probabil ca un alt antrenor să aibă șanse mai mari decât el să califice naționala la turneul final în urma meciurilor de tip play-off din martie.

„M-a uns pe suflet așa. Când îl întreabă la un moment dat: ‘Și continuați?’. ‘Am bilet de avion, mâine plec la tragerea la sorți’. Le-a căzut fața la toți. Nu mai știau cum să reacționeze, pe cuvântul meu de onoare.

Dar ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi! Ia aduceți, bă, pe cine vreți voi! Lasă-mă să cred că sunt interese, că sunt și eu în fotbalul ăsta de atâta timp. Ia aduceți, mă, pe cine vreți voi! Dați-l pe Lucescu la o parte și puneți pe cine vreți voi! Să vedem ce se întâmplă la baraj cu antrenorul respectiv.

Dacă se întâmplă și nu ne calificăm, ce facem, îl dăm afară și pe ăla?”, a spus Marius Șumudică în direct la FANATIK SUPERLIGA.

România ar putea da peste Turcia la baraj. Ce merit are Mircea Lucescu în dezvoltarea naționalei de la Istanbul

Cu aceeași ocazie, Marius Șumudică a fost întrebat de către moderatorul Horia Ivanovici și cu privire la aportul selecționerului României la construirea actualei generații de la prima reprezentativă a Turciei, în perioada în care el a fost antrenor acolo.

„Are un mare merit, da. Sunt cel puțin 4-5 jucători (n.r. promovați de Lucescu în perioada respectivă) care joacă (n.r. în prezent). El tot timpul a făcut lucrul ăsta.

Mă uitam și ieri, atâta răutate, atâta venin, toți să scoată în evidență că de ce nu pleacă Lucescu. Noi în loc să-l respectăm pe omul ăsta, care are 80 de ani.

Dă o lecție de viață, în primul rând uman, lăsând la o parte rezultatele. Să stai în ploaia aia așa, pe când altul s-ar fi așezat, să își ia niște bani. Nu mai ai nimic de demonstrat. Nu stai în banii de la… Nici nu știu ce salariu are.

În loc să-l respectăm pe omul ăsta… Noi nu știm cum să-i dăm în cap și ce întrebări să-i punem și mai băgăm un cuțit, pumnalul pe la spate. Este incredibil așa ceva!”, a punctat Marius Șumudică.