Șumudică nu înțelege relaxarea oltenilor la Galați. „Ce-i aia ‘trebuia să vină o înfrângere’? În 2 meciuri, pot fi pe locul 3!”

Universitatea Craiova a pierdut 0-1 deplasarea la Oțelul Galați, iar și , lucru de neconceput pentru Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică nu înțelege problemele Craiovei la fazele fixe: „Au talie…”

după un corner de pe partea dreaptă. Patrick a trimis mingea cu capul în bară, iar Lameira a urmărit și a marcat pentru trei puncte. Universitatea Craiova, așa cum a observat și Marius Șumudică, este o echipă cu jucători înalți care ar trebui să stăpânească fazele fixe. Și totuși, pierde în urma unui corner.

„Problema lor în momentul de față, și pe care au avut-o și ieri, sunt fazele fixe. Au mari probleme la fazele fixe și numai la golul de ieri al Oțelului. Și la lovituri libere, și la orice, au mari probleme”, a explicat Marius Șumudică în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

„E al șaselea gol primit din faze fixe. Record”, a intervenit Marius Mitran, prezent în studioul emisiunii.

„Nu aveam cifrele, dar se vede cu ochiul liber. Nu se poate, la talia pe care o ai. În momentul în care joci cu trei fundași centrali, joci cu un închizător cu talie, gen Băluță, portarul care are o talie extraordinară, nu se poate să ai astfel de probleme. Este lipsa de responsabilitate. Nu m-am uitat dacă fac zonă, mixt sau om la om, că sunt trei moduri de a te apăra la faze fixe”, și-a continuat Marius Șumudică ideea.

ADVERTISEMENT

Scenariu sumbru pentru Craiova. Șumudică: „I-am văzut detașați. Pot să ajungă pe locul 3”

Partida de Galați s-ar putea dovedi extrem de importantă în economia clasamentului SuperLigii. Marius Șumudică a analizat programul oltenilor și vine cu un scenariu sumbru: în două etape, Craiova ar putea să fie depășită de Rapid și Dinamo. Pentru Universitatea urmează trei meciuri de foc: Dinamo acasă, deplasare la Rakow (Polonia) în Conference League și o nouă deplasare la FCSB.

ADVERTISEMENT

„Era un moment important. Imaginează-ți că bate Dinamo, vine la două puncte, și următorul e meciul direct. Dinamo joacă cu locul 1 pe masă. Bate la Craiova și a trecut pe locul întâi. Rapidul joacă cu Hermannstadt și bate, vine la un punct. Și Craiova e pe 3. Era un meci extraordinar de important. Eu nu înțeleg, i-am văzut ieri foarte detașați și la interviuri. ‘Trebuia să se întâmple, să vină o înfrângere…’. E adevărat, dar nu știu, n-am înțeles asta. Cred că asta au simțit și jucătorii. Faptul că a pierdut FCSB te relaxează un pic, dar nu poți să te gândești că nu știi ce se întâmplă cu Rapid, cu Dinamo. Craiova, ce am văzut ieri, în loc să ducă mingea mai mult în părțile laterale și să facă superioritate a intrat în jocul de luptă al Oțelului. Și atunci e greu. Iar finalizarea, cum zicea și Mirel, nu se poate 80% din șuturi să nu fie pe poartă”, a punctat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Șumudică, semnal de alarmă înainte de săptămâna de foc pentru Craiova: „Trebuia gestionată altfel!”

„Craiova s-a culcat pe o ureche aseară. Făceai 19 puncte de FCSB, făceai 7 de Dinamo și, cu meci direct, îi băteai și făceai 10”, a intervenit și moderatorul Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

„Gândește-te ce înseamnă următoarele două meciuri intercalat cu meci în Europa. Acasă cu Dinamo și se duc la FCSB. Se poate întoarce”, a atras atenția Marius Șumudică.

„Se poate întoarce, într-o săptămână, totul și șocul va fi mult mai puternic după ce ai stat 10 etape pe prima poziție”, a punctat Marius Mitran.

„Clar! Și tu știi cum e la olteni. Ei și așa fac o dramă din orice. Acum va fi dramă la pătrat!”, l-a aprobat Horia Ivanovici

„Pentru ei meciul cu Dinamo știți ce înseamnă, ce rivalitate este cu Dinamo. De aceea, punctele de ieri contau enorm. Chiar și un punct. Este o săptămână foarte importantă la Craiova. Și trebuia gestionată altfel. Câștigând la Galați își permiteau să facă un pas greșit. Urmând o săptămână cu trei meciuri foarte importante, Dinamo, Europa, FCSB, care jucând acasă nu-ți mai permite. Craiova dacă învinge la FCSB, FCSB nu mai prinde play-off-ul niciodată!”, a concluzionat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.