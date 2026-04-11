Șumudică, pus pe gânduri după ce s-a întâlnit cu Gigi Becali: „Când se lua lumea de el, FCSB arăta mai bine decât cu Rădoi!”

După demisia lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii, Mirel Rădoi i-a întins o mână de ajutor lui Gigi Becali și toată lumea credea că el va fi salvatorul lui FCSB, care o va duce în cupele europene prin intermediul barajului. Cel puțin până în acest moment, campioana ultimelor două sezoane nu arată așa cum s-ar fi așteptat toată lumea, iar Marius Șumudică (55 de ani) are mari semne de întrebare în această privință.

De ce FCSB arată mai rău cu Mirel Rădoi? Întrebarea care-l macină pe Marius Șumudică

Cu toate că acum toate deciziile din interiorul echipei sunt luate de un antrenor experimentat, nu de patron, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, FCSB arată mai rău de când Mirel Rădoi a preluat echipa. Jocul echipei dădea speranțe la play-off în ultimele etape, însă înfrângerea cu Universitatea Craiova din campionat le-a tăiat elanul roș-albaștrilor.

De când Mirel Rădoi a fost numit pe banca tehnică, după o repriză în care La FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a recunoscut că nu înțelege de ce echipa arăta mult mai bine atunci când Gigi Becali lua toate deciziile:

„Să ajungi să ai un singur șut pe poartă pe la Botoșani, care erau o echipă ce schimbă antrenorul. Hai să punem în antiteză și să facem o comparație. Uite cum arată Botoșaniul cu Marius Croitoru, care vine cam în aceeași perioadă cu Rădoi, și uită-te cum arată FCSB. Nu putem compara Rădoi cu Croitoru. Cu tot respectul, Rădoi este un antrenor care a antrenat și în străinătate, și la echipa națională a României, dar uită-te la modul de exprimare. FCSB nu putea să arate așa în play-off niciodată. Bîrligea este o mare pierdere pentru ei. Thiam nu este vârf, din punctul meu de vedere. Nici Miculescu nu este atacant.

„Eu am o întrebare, că l-am văzut pe Gigi prin Pipera, ne-am dat flashuri. Lumea l-a blamat, și sunt de acord, pentru că nu este normal ce făcea înainte, cu toate că este jucăria lui, banii lui, face ce vrea el. Dar cum e posibil ca FCSB, cu un antrenor titrat, cum este Rădoi, joacă cum joacă, iar înainte, când ne luam toți de Gigi Becali, FCSB arăta altfel ca joc. Cum vă explicați lucrul acesta?”, a declarat, nedumerit, Marius Șumudică, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Ajunge FCSB în cupele europene? Verdictul lui Marius Șumudică

Cu toate acestea, situația din play-out îl face pe Marius Șumudică să fie sigur că FCSB nu are cum să rateze prezența la barajul pentru UEFA Conference League. Echipa lui Mirel Rădoi va întâlni mai întâi o echipă din play-out, cel mai probabil FC Botoșani sau Farul Constanța, urmând, dacă va câștiga, să joace contra locului 3 sau 4 din play-off.

Fostul antrenor al Rapidului este de părere că FCSB va ajunge să joace aceste meciuri decisive, în care experiența europeană a jucătorilor își poate spune cuvântul: „FCSB, cu siguranță, mai ales că n-au licențe echipele din play-off, va juca un baraj cu Farul sau FC Botoșani. Nu va fi ușor, dar atunci redevine un meci ca de play-off, un meci pe care FCSB știe să-l joace, cum va ști să joace și cu locul 3 sau 4 din play-off. Totuși, dacă una dintre CFR sau Rapid va întâlni FCSB în baraj, nu te gândi că va fi o echipă blazată. Va fi un meci de care pe care, iar ei știu să joace astfel de meciuri”, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.