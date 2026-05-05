Şumudică, reacţie după ce Aioani a fost înjurat de fanii Rapidului: “Ăsta e Giuleştiul! Dacă poţi duci, dacă nu, ridici mâna” Portarul a forţat să joace accidentat

Marian Aioani, inamicul numărul 1 în Giulești. Fanii Rapidului nu au trecut încă peste faptul că portarul a cerut schimbare în primele minute din derby-ul cu Dinamo din runda precedentă și l-au înjurat continuu la meciul de acasă cu CFR Cluj. Marius Șumudică a văzut ce a pățit fostul său elev și a reacționat. Dezvăluirea făcută despre portarul român.

Concluziile lui Marius Șumudică după înjurăturile primite de Marian Aioani de la fanii Rapidului

Meciul cu CFR Cluj nu a însemnat doar un eșec pentru rapidistul Marian Aioani, ci și o ploaie de înjurături și reproșuri din partea propriilor suporteri. , izvorul reproșurilor fiind meciul cu Dinamo, când a anunțat că poate juca, iar în minutul 3 a părăsit terenul pentru a fi înlocuit cu debutantul Adrian Briciu. S-a ajuns până chiar la Marius Șumudică a reacționat după cele întâmplate și a precizat clar că oricine nu face față unei presiuni precum celei din Giulești nu poate continua să joace la Rapid. „Ăsta-i Giuleștiul… Pancu acum e adulat. Păi, Pancu a fost înjurat pe Giulești. Despre ce vorbim… Eu am fost înjurat. Ăștia sunt suporterii Rapidului. Dacă poți să duci, duci, dacă nu poți să duci, nu duci. La Rapid așa este.

Eu nu le iau apărarea suporterilor. Știți foarte bine că am avut probleme și eu…. Ridici mâna și te duci dacă nu reziști. Asta este. Ăsta e Giuleștiul. Am spus de Paraschiv că îi va fi destul de greu să se angreneze într-o astfel de ambianță. El este un băiat extrem de inteligent. Eu îl cunosc, l-am avut la CFR Cluj și îl cunosc foarte bine. L-am dat împrumut în momentul acela când eram cu Marian Copilu la CFR Cluj, l-am dat împrumut. Și l-am văzut, un băiat extrem de inteligent, dar care trebuie să se adapteze, să găsească ambientul. Sunt jucători care, de exemplu, la Rapid pot juca foarte slab sau slab și plecând în altă parte, unde se simt bine și găsind un antrenor care îi sprijină, să nu fie presiunea publicului, să nu fie presiunea rezultatului, apar în momentele alea și dau satisfacție. Ei, din punctul meu de vedere, eu nu prea am greșit la ceea ce a transferat Rapid”, a spus inițial Marius Șumudică.

Dezvăluirea făcută de Marius Șumudică despre Marian Aioani. „Ședințe extrem de dureroase!”

Ulterior, antrenorul român a povestit despre fostul său elev din perioada în care l-a pregătit sezonul trecut la Rapid. Șumudică a dezvăluit că l-a trimis personal la Marijana Kovacevic, renumitul doctor al sportivilor, unde a trecut prin ședințe de refacere cumplite. „Aioani și-a asumat riscul de a juca accidentat și la mine. Eu am fost cel care l-am trimis trimis la Marijana. Eu am vorbit personal cu ea la telefon, o cunosc de peste 15-20 de ani. Contrar medicinei sportive din România și niciun doctor din România nu este de acord cu acest tratament, fiindcă spune că nu este normal ceea ce se întâmplă, fiindcă perioada de recuperare se diminuează și de la un trei săptămâni sau o lună vine după o săptămână și poate să joace.

A făcut eforturile astea, clubul a plătit. Țin minte și acum, a plătit, l-au trimis acolo, a făcut eforturi, să știi că sunt niște ședințe extrem de dureroase, și-a dorit enorm să joace, și eu sunt ferm convins că Aioani, în momentul în care a intrat în poartă, și-a dorit enorm să ajute echipa. Probabil, la ceea ce i s-a întâmplat și cu mine înainte, l-a făcut să cedeze și să iasă, să-i fie frică să nu fie mai grav. Orice antrenor și orice medic îți spune că în momentul în care simți cea mai mică durere musculară, trebuie să ieși imediat”, a mai spus tehnicianul.

Cum l-a caracterizat Marius Șumudică pe Marian Aioani

În încheiere, Marius Șumudică a ținut să îl laude public pe Marian Aioani și să își manifeste aprecierea față de cel pe care îl consideră unul dintre cei mai buni portari ai momentului. „El e un băiat de caracter și cu care nu am avut niciodată probleme. S-a subordonat, și dacă a stat pe bancă. E un portar foarte bun, între primii ai României. Într-o zi bună închide poarta!”, a mai spus Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

