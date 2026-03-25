Șumudică, reacție șoc: “N-avem nicio șansă cu Turcia! Am stat în carantină Covid cu turcul de la Roma! Făcea 1000 abdomene pe zi”. Tehnicianul a analizat echipa României pentru barajul de CM

Extrem de direct și de realist cum este cunoscut, Marius Șumudică a dat verdictul în privința meciului dificil pe care România îl joacă joi, 26 martie, la Istanbul, cu Turcia. În opinia tehnicianului cu peste 100 de meciuri pe banca echipelor turcești, elevii lui Mircea Lucescu nu au absolut nicio șansă de calificare.

Ce va face România la Istanbul, în barajul pentru Mondial. Marius Șumudică, reacție șoc: “N-avem nicio șansă cu Turcia!”

Joi, la Istanbul, România înfruntă Turcia, într-un meci care ne poate deschide calea către un Campionat Mondial după o pauză de aproape trei decenii. Se anunță un duel infernal pentru elevii lui Mircea Lucescu, care vor avea în față o națională stelară, cotată la peste 450 de milioane de euro, cu jucători la Juventus, Real Madrid sau Inter Milano.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică, 55 de ani, un antrenor care cunoaște perfect fotbalul turc, și-a spus părerea despre șansele tricolorilor. ”Șumi” are o încredere minimă în faptul că elevii lui Mircea Lucescu pot emite pretenții la calificare. Acesta spune că trebuie să fie realiști.

”(n.r. Turcia – România, ce părere ai?) N-avem nicio șansă. Ce să spun. De fiecare dată spun și eu așa. Că de fiecare dată când spune Șumudică ceva se întâmplă invers. E clar că plecăm cu șansa a doua, fără nicio discuție. Nu e vorba doar de ceea ce înseamnă Turcia la momentul de față și la nivelul unde joacă (…) Trebuie să fim realiști. Au ales un stadion cu acustică deosebită, cel al lui Beșiktaș. Și eu am jucat și de 5-6 ori acolo, ca antrenor al echipelor din Turcia. Va fi un vacarm”, spune Șumudică.

Șumudică, impresionat de una dintre vedetele turcilor: ”Făcea 1000 abdomene pe zi”

Așa cum și FANATIK a scris miercuri, . Șumudică este convins că dacă acesta va fi recuperat va fi titular 100%. Antrenorul român are o poveste extrem de interesantă legată de fundașul din Serie A. În perioada pandemiei de COVID-19, Șumi și Celik au stat 12 zile în carantină. Cum l-a impresionat fotbalistul pe tehnicianul român.

”Când a fost Coronavirs ne-am întors cu un avion privat și am stat 12 zile în carantină. Am stat într-un cămin cu el. Zi de zi, eu nu am văzut în viața mea, acest jucător făcea peste 1000 de abdomene. Este un jucător extraordinar de profesionist. Nu întâmplător se află la Roma. Aici, el face banda dreaptă și joacă foarte sus, ca winger (n.r. aripă)”, notează Șumudică.

Ce spune Șumudică despre echipa României. Cum ar fi jucat la Istanbul

În opinia lui Marius Șumudică, Turcia va adopta o partitură extrem de ofensivă joi seara. Din formula de start nu vor lipsi vedetele de la Juventus, Inter sau Real. Astfel, este extrem de important ca tricolorii să facă față asediului și presiunii care se vor instala încă din start. Dacă elevii lui Lucescu trec cu bine de primele 15-20 de minute, atunci presiunea va crește pe ei și vom avea o șansă.

În acest context, Șumudică spune că . Mai exact, spune că ar juca într-un 5-4-1 cu 3 fundași centrali. ”M-aș fi închis, aș fi dus meciul cât mai mult în 0-0, apoi să profit pe spațiile lăsate de ei, având un Mihăilă jucător de viteză. Asta aș fi făcut, având în vedere potențialul lor în benzile laterale. Este foarte greu, unu la unu, să facem față”.

Șumudică a comentat apoi primul 11 probabil care se conturează în acest moment. Acesta este de părere că recuperarea lui Ionuț Radu este un mare câștig. Apoi, despre linia de închizători Răzvan Marin (AEK Atena) – Vlad Dragomir (Pafos), Șumudică spune că și aici este un semn de întrebare. ”Ar trebui să ai un număr 6 clasic. Niciunul nu e. Ambii sunt mai mult optari”. L-a dat exemplu pe Marius Marin, adică un jucător de acest tip. O variantă ar fi Vladimir Screciu de la Craiova.

În ceea ce-l privește pe Nicușor Bancu, Șumudică a vorbit de calitățile lui Bariș Alper Yilmaz (Galtasaray). ”Unu contra unu, sunt foarte puțini jucători în lume care îi fac față. Acolo ne trebuia un dublaj, din punctul meu de vedere”, spune Șumi. Despre vârful nostru, Daniel Bîrligea, antrenorul român spune că va avea un duel greu, cu fundașii adverși.