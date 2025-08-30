Șumudică, reacție tăioasă după ofertele pentru Louis Munteanu: „La 12 milioane, i-aș face fundiță și l-aș urca în avion”. De ce nu-l vede la FCSB pe atacantul CFR-ului

Gigi Becali este gata să achite o sumă record pentru Louis Munteanu, dacă patronul Neluțu Varga va dori să îi dea drumul. Omul de afaceri pune multe milioane de euro pe masă în schimbul atacantului, însă Marius Șumudică este de părere că FCSB nu are nevoie de serviciile sale.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Marius Șumudică despre transferul lui Louis Munteanu. Replica dură pentru tânărul atacant: „La 12 milioane, i-aș face fundă”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a comentat dorința lui Gigi Becali de a plăti o sumă uriașă pentru SuperLiga României în schimbul lui Louis Munteanu. Deși a fost golgheterul stagiunii precedente, „Șumi” crede că atacantul lui CFR Cluj nu are cum să o ajute pe campioana României.

Mai mult decât atât, fostul antrenor al Rapidului crede că Neluțu Varga ar trebui să accepte fără să se gândească ofertele de 10 milioane de euro pentru el, dacă ele într-adevăr există: „Eu nu înțeleg cu Louis Munteanu. Eu când aud că are ofertă de 12 milioane pe el… Eu i-aș face fundiță și l-aș trimite la avion, chiar și 10 milioane. Cu tot respectul pentru domnul Varga, eu consider că ar trebui să plece ieri, nu azi, la banii ăștia”, a spus Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

De ce crede Șumudică că FCSB nu are nevoie de Louis Munteanu

Marius Șumudică este de părere că FCSB este acoperită foarte bine în ceea ce privește postul de atacant. Campioana României se poate baza pe Daniel Bîrligea, Denis Alibec și Mamadou Thiam plus mulți alți fotbaliști polivalenți ce ar putea ocupa poziția de număr 9, precum Miculescu sau Tănase.

„Nu au nevoie de Louis Munteanu. În primul rând, el nu este vârf împins. Nu-l poate înlocui niciodată nici pe Bîrligea și nici pe Alibec. El tot timpul caută mingea, fuge din zona numărului 9. În momentul de față, la ce jucători de atac are FCSB și cum s-a pregătit Louis Munteanu până acum, eu consider că FCSB nu are nevoie de el.

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu este un jucător excepțional pentru nivelul campionatului nostru, dar deocamdată el nu a demonstrat nimic extern. Golurile de anul trecut sunt o oarecare carte de vizită, dar campionatul nostru nu vinde ca alte campionate. Imaginați-vă să fi dat 29 de goluri în campionatul Croației.

ADVERTISEMENT

„În momentul de față, se află într-un recul”

El trebuie să-și găsească o sincronizare între dorința lui și ceea ce vrea să joace, să existe o conexiune cu antrenorul său și să scoată maximum din el. În momentul de față, se află într-un recul. Nu dă bine pentru el ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Cum e posibil să te sune selecționerul să-ți zică să te duci înapoi la echipă ca să te poată lua la națională?

Tu îți permiți așa să pleci de la echipă? Nu ai un contract semnat? Pentru mine este de neacceptat. Nu știu dacă există restanțe financiare și nu e problema mea. CFR Cluj este într-un moment foarte greu, iar el dispare de la echipă. Păi ce înseamnă asta?”, a declarat Marius Șumudică despre Louis Munteanu, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Neluțu Varga despre oferta primită pentru atacant

D în direct la FANATIK SUPERLIGA, Neluțu Varga a intervenit și i-a tăiat elanul patronului lui FCSB.

Ioan Varga nu vrea să audă de o sumă atât de mică, invocând faptul că a refuzat oferte mult mai mari și că îl poate da, oricând, pentru 10-12 milioane de euro la multe alte echipe ce și-l doresc.

Oferte Louis Munteanu, ce echipe l-au dorit pe atacant

Până în acest moment, nu s-a aflat nimic concret despre ofertele lui Louis Munteanu, însă mai multe zvonuri i-au dat speranțe mari golgheterului din stagiunea precedentă a SuperLigii.

Printre numele mari care s-ar fi interesat de serviciile atacantului de 23 de ani se numără Rennes sau Olympiakos.