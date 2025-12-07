Șumudică s-a enervat mai tare decât Gigi Becali după FCSB – Dinamo 0-0. „Bă, n-ai cum! O spun de atâta timp”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Marius Șumudică a analizat pe larg meciul FCSB – Dinamo 0-0 de sâmbătă seară de pe Arena Națională. Fostul antrenor de la Rapid a tras o concluzie dură vizavi de jocul prestat de campioana României.

Marius Șumudică, acid după FCSB – Dinamo 0-0: „Cum să-l ții pe Thiam pe bancă?”

Tehnicianul a opinat că o mare greșeală comisă de cei de la FCSB în contextul acestei partide a fost reprezentată de netitularizarea lui Mamadou Thiam în atac,

„(n.r. Întrebat de Horia Ivanovici dacă la jocul destul de modest a contribuit faptul că ambele echipe au început meciul fără un atacant de meserie) Una din cauze, da, e clar, și nu înțeleg. Atâta timp cât ai nevoie de 3 puncte, tu, FCSB, și îl ai pe Thiam pe bancă, are un profil totuși de număr 9 față de Tănase. Eu nu înțeleg și o spun de atâta timp, cred că de 5-6 emisiuni, că FCSB-ul, în momentul în care își dorește să câștige, nu poate să joace cu doi închizători.

În momentul în care joci cu Șut și cu Lixandru, care sunt același gen de jucător, nu ai cum să duci mingea în față. Sunt doi jucători care nu driblează perpendicular pe poartă, nu dau pase filtrante, nu joacă în față. Eu am jucat contra lor și i-am analizat de fiecare dat, știam, îmi convenea. Ce să facă Tănase 9 fals? Păi el fugea mereu de acolo. Mijlocașii nu aveau cui să îi ducă mingile. Unde ai progresie, cum?”, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Săgeți și spre jocul lui Dinamo

Pe de altă parte, cu aceeași ocazie, antrenorul a apreciat că nici „câinii” lui Kopic nu s-au aflat chiar în cel mai bun moment al lor sâmbătă seară pe Arena Națională, în primul rând tot din cauza problemelor de lot:

„Dar și FCSB i-a prins pe Dinamo ieri cu probleme. Au avut și ei lipsă de efectiv, jucători care nu au putut fi aliniați, gen Karamoko, Musi. L-au recuperat pe Armstrong. Dinamo ieri au câștigat duelurile, au fost mult mai agresivi, mult mai dornici, FCSB-ul dorea, dar nu putea”.

Șumudică se întreabă de ce FCSB nu mai aleargă așa mult ca anul trecut, Adi Ilie i-a răspuns

În continuare, Marius Șumudică a făcut o referire la pregătirea fizică a fotbaliștilor de la FCSB, comparativ cu ce arătau ei din acest punct de vedere în sezonul trecut și, totodată, a lansat și o întrebare în acest sens:

„Eu eram unul dintre ăia care anul trecut, în momentul în care am jucat contra lui, îi simțeam că treceau ca niște avioane pe lângă mine. Îi simțeam, dacă stai la linia de tușă ca antrenor, simți pulsul jucătorului din teren.

Deci anul trecut FCSB-ul, din punct de vedere fizic, era o clasă peste toate celelalte. Erau din altă sferă, părea o echipă foarte, foarte, foarte bine pregătită. Sunt ferm convins că nu se dopau, să terminăm cu prostiile astea.

Acum pun și eu întrebarea: anul ăsta de ce nu mai sunt la fel de bine pregătiți fizic? De ce din minutul 70 cad?”.

Iar Adrian Ilie, prezent în studio, a venit cu explicația: „Îți răspund eu. Pentru că antrenorii nu au știu să gestioneze forma lor fizică. Mie mi s-a întâmplat la Valencia, când am schimbat antrenorii, a luat Benitez echipa.

Am avut un an cu Ranieri, doi ani cu Cuper. Și a venit Benitez, s-a uitat peste teste și a zis: ‘Atât s-a alergat?’. Eram aceiași jucători. ‘Atât de mult?’. Da. ‘Anul ăsta nu alergăm deloc’. Nu am făcut decât alergări liniștite, am făcut cu mingea și am câștigat campionatul. Și tot avioane eram.

Eu cred că aici. Dacă anul trecut au știut să gestioneze forma fizică și au pregătit foarte bine, anul ăsta nu i-au mai gestionat așa de bine. Mie mi se par de când a început acest campionat obosiți. Cad în minutul 70”.