Șumudică s-a întors cu un record! Cu ce se poate lăuda antrenorul de 55 de ani, chiar dacă a fost făcut groggy de Corvinul

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Marius Șumudică s-a întors pe banca tehnică și, chiar dacă a avut un redebut nefericit la CFR Cluj, se poate lăuda cu un record important în cariera lui.

Marius Șumudică e cel mai experimentat antrenor din SuperLigă

Grație acestei borne atinse de Șumi, el este cel mai experimentat tehnician din Superliga României, fiind la peste 100 de meciuri de Cristiano Bergodi și având mai mult de 200 de meciuri față de fostul său coleg de cameră, Ioan Ovidiu Sabău.

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Rocar, Inter Gaz, Progresul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid București, AO Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, U Cluj, Al-Shaab, Concordia Chiajna, Kayserispor, Al-Shabab, Gaziantep, Rizespor, CFR Cluj, Yeni Malatyaspor, Al-Raed și Al-Okhdood sunt echipele antrenate de Șumudică în carieră. El a câștigat campionatul și Supercupa cu Astra.

și a fost demis după un dublu eșec cu Steaua Roșie Belgrad în play-off-ul din Europa League, 0-4 și 1-2, deși era pe primul loc în SuperLigă, cu șapte victorii din șapte posibile.

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Răspunde de rezultate abia din octombrie

Misiunea de acum a lui Șumi este mult mai dificilă. El a preluat CFR în cel mai delicat moment al ultimilor ani, iar primul meci a arătat carențe uriașe în formația ardelenilor. ”Cred că trebuie sacrificate următoarele două-trei meciuri, pentru că stăm foarte rău fizic. E adevărat că au călătorit, s-au întors de la Tromso, am făcut 5 ore până aici (n.r. la Arad), îi înțeleg. Dar nu înțeleg să iei gol în minutul 44 din fază fixă, le atrag atenția la pauză, apoi iar luăm gol din fază fixă.

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Ăștia suntem, știam unde am venit, mi-am asumat, nu fug de greu, dar eu voi fi răspunzător de rezultate din octombrie încolo. Până atunci echipa asta trebuie pregătită, nu există! Dacă nu poți să alergi, nu poți să joci fotbal în ziua de azi. Ori pui piciorul, ori nu se poate. Avem nevoie de timp, parametrii fizici sunt de Divizia C. N-am găsit nimic, asta e mai grav!

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V-am spus, voi fi răspunzător după acea întrerupere din septembrie. Chiar dacă voi sacrifica meciul cu FCSB, trebuie să încărcăm, pentru că nu putem să alergăm. Am făcut ieri un antrenament de 30 de minute. Vom avea săptămâna asta discuții, cine vrea să plece, să plece. Nu e ușor să aduci jucători, toată lumea se interesează, știe situația și ne lovim de refuzuri.

Jucătorii refuză pentru că citește toată lumea ce se întâmplă, se documentează. Nu mă interesează, trebuie să uităm acest meci, e un debut nefericit, dar puteți să mă trageți la răspundere din momentul în care voi pregăti echipa. Să am jucători care aleargă 6-7 kilometri în 90 de minute, n-am cum să accept așa ceva!”, a spus Șumudică.

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Pauza pentru meciurile naționalei poate salva CFR -ul

Etapa viitoare, CFR Cluj are meci acasă cu FCSB, după care iese la Csikszereda. Șumudică va putea regla o parte dintre probleme în pauza competițională prilejuită de meciurile echipei naționale din septembrie-octombrie. Atunci campionatul se întrerupe timp de trei săptămâni.

Top trei cei mai experimentați antrenori din SuperLigă:

Marius Șumudică 645

Cristiano Bergodi 508

Ioan Ovidiu Sabău 421