Șumudică s-a săturat de pretenții și de critici: ”E o presiune nejustificată! Ce a realizat Rapid în ultimii ani? Nimic! Numai locuri 5 și 6”. Exclusiv

care arată ca o misiune ”totul sau nimic” pentru giuleșteni. Investițiile mari ale lui Dan Șucu impun calificarea în playoff, numai că Șumi a moștenit un lot și o situație în care Rapid ajunsese după o încercare de reformare neinspirată a conducerii.

Marius Șumudică e încântat de condițiile din Dubai: ”Mâncarea cea mai bună, confort, teren impecabil. Atât de bine nu era nici când antrenam Al Shabab!”

Neil Lennon a fost un experiment excentric încheiat rușinos. Marius Șumudică reprezintă normalitatea în Giulești, și e un tehnician care cunoaște tot campionatul, fiecare cotlon din fotbalul românesc. El crede că tocmai pentru că e un om d-ai casei îi este pusă în spinare o presiune exagerată pe care o simte puternic chiar și acum, când nici n-au început meciurile oficiale.

Domnule Șumudică, cum decurge pregătirea? Sunteți mulțumit de condiții, de tot?

Condițiile sunt senzaționale, cu mult peste Antalya, chiar și cu mult peste cantonamentele pe care le aveam în Arabia cu Shabab, cu Raed. Terenul de antrenament e foarte bun, punctualitatea e incredibilă. În alte dăți așteptam autocarul nu știu cât timp, acum l-am avut permanent lângă noi. Alimentație excelentă, confort în camere. Cred că în scurt timp multe echipe din România vor opta pentru cantonamente aici.

Există condiții pentru o invazie a echipelor de fotbal iarna în Dubai?

Chiar lângă noi, în ansamblul acesta hotelier, vor fi construite 11 terenuri de antrenament. A ajuns aici și Riga, e și Ulsan, echipa din Coreea de Sud pe care noi o vom întâlni în amical și care va participa la Campionatul Mondial al Cluburilor. Am înțeles că vor mai veni ȚSKA Moscova și încă trei echipe.

Impresia în România a fost și de moft, de extravaganță. Un cantonament în Dubai a sunat ca și cum cineva și-ar cumpăra un Ferrari. E corectă?

Uite, duminică a fost prima oară când le-am dat o jumătate de zi liberă, le-am spus să meargă la Mall sau prin oraș, să se plimbe, să mănânce în alt restaurant dacă vor. Să nu fie permanent într-un regim de garnizoană în care mănânci sănătos, e adevărat. Fac o paranteză că țin să-l felicit pe doctorul spaniol care a venit la noi, este ceva incredibil! Se ocupă și de alimentație, e un câștig enorm pentru echipa noastră.

Spuneți că nu e o vacanță.

Eu nici nu am plecat din hotel, nu m-a interesat să mă plimb. Nu suntem în vacanță, nu am fost în vacanță. În primele cinci zile din Dubai am făcut câte două antrenamente, amicalul cu echipa din liga a treia din Emirate l-am considerat tot un antrenament după ce avuseserăm antrenament și în dimineața meciului. Ceea ce am făcut noi aici n-are nicio legătură cu programul pe care-l au oamenii care vin în Dubai în vacanțe. Am venit să muncim și să creștem ca valoare, să arătăm mai bine.

A avut vreo relevanță primul amical? Puteți extrage vreo concluzie după ce o bateți cu 13-0 pe o formație din liga a treia?

Eu mi-am dorit să joc cu o echipă mai slabă, mi-am adus aminte de ceea ce făcea Mircea Lucescu cu noi în perioada în care am câștigat campionatul. Am fost într-un cantonament în Germania și jucam cu echipe din liga a șasea, cu amatori. E important în perioada asta să simți că-ți iese, să ai plăcere pentru reușite. Aș fi putut să joc de la început cu echipe puternice, dar nu știu care ar fi fost rezultatele pe fondul încărcăturii fizice. Eu am vrut să capete entuziasm, încredere.

Se simte oboseala atât de clar?

I-am simțit un pic încărcați pe jucători fiindcă nu erau obișnuiți, ei nu au făcut așa ceva în vară. Pe mine nu m-a interesat să câștig un amical cu 13-0, au contat efortul și execuțiile jucătorilor. Să știi că și dacă joci cu o echipă de juniori nu e ușor să marchezi 13 goluri, să îți iasă anumite trasee. Sunt surprize și cu formații de Divizia B, de Divizia C.

”Vă spun eu că fără Boupendza n-am mai fi fost aproape de playoff! Și o să vedeți că tot el ne va califica în playoff! Sper să rămână, chiar dacă îl vrea Sivas”

Mai căutați achiziții?

Suntem axați pe aducerea unui jucător, maximum doi. Mi-aș dori un fundaș central. Există în continuare discuții pentru Ciobotariu. Dacă putem să-l luăm de acum e foarte bine, dacă nu, ne descurcăm cu ce avem. Îmi pare rău pentru Clinton N’Jie, nu s-a reușit să îi fie luată viza ca să fie și el aici cu noi. Nu știu pe ce considerente, nu vreau să acuz pe careva, dar nu avea voie să piardă pregătirea! El nu făcuse nici cantonamentul din vară, stagiul acesta l-ar fi ajutat să se pună pe picioare. Păcat, va fi un handicap pentru el faptul că nu a fost aici!

Pare că doar Rapid nu reușește să obțină vize pentru extracomunitari. Au întârziat deja N’Jie și Boupendza o dată, primul n-a ajuns nici de data aceasta. Pare să aibă problemele cu actele și Ankeye, atacantul african pe care urmează să-l împrumutați de la Genoa. De ce?

Asta e birocrația la noi în țară. Respectăm legislația și așa ajungem să folosim jucători după o lună. Lui Boupendza și lui Clinton nu le-a spus nimeni care erau condițiile. Boupendza nu ar fi venit niciodată în România dacă ar fi știut că trebuia să aștepte o lună și jumătate pentru viză. Eu îi zisesem că va juca imediat. Am văzut în presa din Turcia și un interviu cu antrenorul de la Sivasspor, a zis că și-l dorește foarte mult pe Boupendza și că e gata să achite o sumă. Eu am încredere că-l voi păstra aici.

Nu au fost numai laude pentru Boupendza de când a venit.

Foarte multă lume contestă, dar să ne gândim că Boupendza a marcat cinci goluri la Rapid. Două au fost din penalty-uri pe care tot el le scosese. Sunt ferm convins că dacă Boupendza nu era aici noi nu eram în situația asta, la numai două puncte de playoff! Și sunt convins și că Boupendza ne va ajuta să ajungem în playoff.

Înainte ca Boupendza și N’Jie să ajungă la Rapid ați spus că asemenea fotbaliști nu vin de obicei în campionatul nostru. Ați creat astfel niște așteptări și lumea i-a analizat mereu cu lupa.

Eu îi cunoșteam și am vorbit despre cum erau ei în Turcia, despre istoricul pe care îl aveau. Nu se poate să nu fie bun un jucător pentru care sunt plătiți 20 de milioane de euro în decurs de trei ani! Nu există așa ceva! Câți jucători din România au fost vânduți cu 20 de milioane de euro? Am auzit și că Boupendza nu e vârf, că e bandă dreaptă, bandă stângă. Așa cum eram contrazis și când vorbeam despre Drăguș. Nu, Boupendza este atacant!

Șumudică s-a săturat de pretenții și de critici: ”Toată lumea abia așteaptă să-l lovească pe Șumudică! Și suporterii, și presa, toți! Suport o presiune nejustificată!”

Sunteți mulțumit de randamentul lui, deci?

E un jucător care îmi aleargă 12 kilometri în fiecare meci, s-a pus mereu în slujba echipei, ne-a ajutat și defensiv, a făcut presing. E un fotbalist care nu stă pe teren, nu are timpi morți. Clinton a venit după o perioadă de pauză, a mai trecut o lună și jumătate până când a luat viza. Degeaba te antrenezi cât te-ai antrena, dacă nu joci! În meci te întâlnești cu situații inedite. N’Jie ar fi arătat altfel după pregătirea aceasta la care n-a putut să vină. Noi monitorizăm zi de zi parametrii fizici și echipa e în creștere.

Ați vorbit după primul amical despre o presiune enormă pe care o simțiți. De ce e presiunea aceasta mare la Rapid? Nu e nici cel mai titrat, nu are nici cei mai mulți suporteri.

De la suporterii rapidiști vine presiunea, fiindcă echipa e condusă de către un rapidist, unul dintre ei. Toată lumea așteaptă să-l lovească pe Șumudică. Și în presă, peste tot. M-am obișnuit, asta e. Simt presiunea, dar e nejustificată. Ce a realizat Rapid în ultimii ani? Nimic. A terminat pe 5, pe 6. Lumea zicea ”am bătut-o mereu pe FCSB, i-am dat și 4-0!”. Păi, uită-te câți dintre aceia care au jucat cu FCSB mai sunt și în echipa de azi! Maximum doi.

Vi se pare că oamenii au pretenții prea mari?

A venit Șumudică, OK, dar în trei luni și jumătate e greu să schimb ceva! Au fost făcute 16 transferuri! Eu nu cer clemență, doar explic că e nevoie de un timp. Eu cred în grupul acesta, vom arăta bine în campionat și suporterii vor fi mulțumiți. Am fost criticat și fiindcă am spus ”Dumnezeu îți dă un punct, trebuie să ții de punctul acela”.

Spuneți că nu e ceva rău să joci la egal uneori.

Oamenii trebuie să înțeleagă că uneori un punct te ajută să câștigi un campionat, fără un punct poți retrograda sau cu punctul acela poți să fii în cupele europene. Lumea a zis și că Rapidul cu Șumudică nu le bate pe echipele din fruntea clasamentului. Să știi că echipele mari, când ajung să rateze titluri, le ratează fiindcă se împiedică de formațiile mici, pierd puncte acolo. Toate echipele bune iau goluri puține, iar eu am reușit să dau o linie pentru defensiva noastră, avem a doua apărare din campionat. Când am venit eu nu era la fel. În 15 meciuri de când sunt antrenorul Rapidului, noi suntem pe locul 5. Așa arată clasamentul de când e Șumudică la Rapid, suntem pe loc de playoff.

”Rapidiștii să-mi reproșeze mie ceea ce nu le convine, să lase echipa în pace! Când am preluat-o, echipa asta nu câștigase în Giulești de vreo cinci luni!”

Care este mesajul general pe care l-ați transmis jucătorilor aici, în Dubai?

Le spun zi de zi că ne așteaptă nouă finale pentru playoff. Să știi că și ei duc greu în cârcă presiunea asta. Rapid a început prost sezonul, câștigase cinci puncte în șase etape, nu câștiga deloc acasă, nu avea victorie în Giulești de vreo cinci luni. Am bătut și în Giulești, și în deplasare. Am mai și pierdut, normal, dar n-ai cum să fii perfect! Mai fac un apel: avem nevoie de suporteri! Rapid fără suporteri nu mai înseamnă nimic!

Cum pot suporterii să influențeze în bine rezultatele?

Toată lumea care vine în Giulești trebuie să înțeleagă că e greu să câștige la noi acasă! De multe ori Rapid a câștigat meciuri și datorită publicului. Înțelegeți că nu Șumudică are nevoie de sprijin, nu Săpunaru, nu Burmaz, nu Boupendza! Nu, Rapid are nevoie de susținerea voastră! Suntem o familie, iar familia aceasta trebuie să fie în playoff. Fără suporteri nu se poate! Dacă ei au ceva de reproșat să-mi reproșeze mie, dar să-mi lase echipa în pace! Oricum ne-am exprima noi pe teren, să ne poarte spre victorii!

După o carieră deja îndelungată ca antrenor, cu rezultate importante, cu bani câștigați, ați insistat că voiați să ajungeți la Rapid. De ce v-ați dorit așa ceva atât de mult?

Eu n-am alergat niciodată după bani. Mi-a dat Dumnezeu și am antrenat la un anumit nivel. Indiferent de domeniu, lumea spune că oricâți bani ai avea îți dorești mai mulți. Eu n-am fost așa. Mi-am dorit să fiu la Rapid pentru că este echipa pe care o iubesc de la cinci ani, o am în suflet și nu m-am dezis niciodată. Am refuzat oferte de la rivale din România, sunt hulit, insultat pe toate stadioanele din România fiindcă sunt rapidist. Și atunci, ce să-mi doresc mai mult decât să mă întorc acasă? Giuleștiul e casa mea.

Cum ar arăta deznădământul acestui sezon astfel încât să fiți mulțumit?

Playoff și finala Cupei. În finală s-ar putea întâmpla orice, e un singur meci, dar să fim acolo. Dacă ne uităm la sezoanele trecute, Rapid nici nu ieșea din grupă în Cupă. Toată lumea e disperată să intrăm în playoff. OK, dar dacă intrăm și terminăm iar pe 5 sau pe 6 ce am realizat?

Nimic.

Nimic, nimic! Eu mi-aș dori să fiu în playoff , dar să intru cu șanse, cu un punctaj cu care să fiu aproape de primele trei. Dacă mă întrebi, o să spun ceva ce n-o să-i placă suporterului rapidist: aș prefera să câștig playout și să joc finala Cupei plus barajul pentru Europa în loc să fiu în playoff și să termin pe 5 sau pe 6. Asta dacă aș avea de ales dintre scenarii. Ar fi excelent să avem două șanse de calificare în Europa, baraj plus finala Cupei. Rapid n-a mai fost în cupele europene de vreo 12, 13 ani, ar fi ceva fantastic să ne calificăm!

Adică ar putea fi mai convenabil să fiți în playout?!

Sigur că eu vreau să fim în playoff, dar să intrăm acolo cu șanse. Putem intra și de pe locul 6, dar să fie o distanță mică de podium. Și cred că e posibil, cu înjumătățirea punctelor. Dar e obligatoriu să avem cel mai bun parcurs posibil în aceste nouă etape rămase!

9 meciuri și 3 goluri a contabilizat Boupendza în SuperLiga. Atacantul gabonez în vârstă de 28 de ani a mai înscris de două ori și în Cupa României

29 de puncte are trupa lui Marius Șumudică, a 8-a clasată. Ultima din playoff, Petrolul, are 31 de puncte. Rapidiștii ar trebui să le depășească pe Sepsi și pe Petrolul ca să ajungă în playoff, așa cum arată clasamentul acum

