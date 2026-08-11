Șumudică, șanse minime să semneze! CFR Cluj pregătește varianta low-cost: Laszlo Balint. Exclusiv

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CFR Cluj este în căutarea unui antrenor după demiterea lui Antonio Folha. Ardelenii s-au despărțit de portughez după umilința cu Tromso, iar prima variantă a lui Neluțu Varga a fost aducerea lui Marius Șumudică. Din informațiile FANATIK, șansele ca „Șumi” să meargă în Gruia sunt tot mai mici, iar Marian Copilu are pregătită o variantă de rezervă.

Negocierile cu Șumudică s-au împotmolit! CFR Cluj are pregătit „planul B”

Tehnicianul cunoaște foarte bine campionatul și a mai lucrat la CFR Cluj. Au existat discuții pentru o posibilă revenire în Gruia, însă situația este departe de a fi rezolvată, așa cum FANATIK deja anunțase.

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Din informațiile FANATIK, de la o oră la alta, șansele ca Marius Șumudică să ajungă la CFR Cluj sunt din ce în ce mai mici. Negocierile nu sunt închise definitiv și nu se poate spune în acest moment că mutarea a picat 100%.

Cine poate veni la CFR Cluj dacă Marius Șumudică refuză oferta lui Neluțu Varga

În aceste condiții, directorul executiv, Marian Copilu, pregătește deja o variantă de rezervă. Din informațiile FANATIK, numele aflat pe listă este Laszlo Balint. Antrenorul reprezintă o soluție mult mai accesibilă din punct de vedere financiar pentru formația din Gruia.

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Varianta Laszlo Balint ar presupune costuri considerabil mai mici pentru CFR Cluj. Clubul din Gruia are mari probleme financiare. Acesta este și motivul pentru care negocierile cu Marius Șumudică par să se fi blocat. Laszlo Balint a antrenat ultima dată la Oțelul Galați. Timp de un an, tehnicianul i-a pregătit pe moldoveni.