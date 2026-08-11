Sport

Șumudică, șanse minime să semneze! CFR Cluj pregătește varianta low-cost: Laszlo Balint. Exclusiv

Răsturnare de situație! Negocierile cu Marius Șumudică sunt tot mai complicate, iar CFR Cluj a pregătit deja planul de rezervă pentru banca tehnică. Laszlo Balint poate ajunge în Gruia!
Alex Bodnariu
11.08.2026 | 16:29
Sumudica sanse minime sa semneze CFR Cluj pregateste varianta lowcost Laszlo Balint Exclusiv
breaking news
Negocierile cu Șumudică s-au împotmolit! CFR Cluj are pregătit „planul B”
ADVERTISEMENT

CFR Cluj este în căutarea unui antrenor după demiterea lui Antonio Folha. Ardelenii s-au despărțit de portughez după umilința cu Tromso, iar prima variantă a lui Neluțu Varga a fost aducerea lui Marius Șumudică. Din informațiile FANATIK, șansele ca „Șumi” să meargă în Gruia sunt tot mai mici, iar Marian Copilu are pregătită o variantă de rezervă.

Negocierile cu Șumudică s-au împotmolit! CFR Cluj are pregătit „planul B”

Marius Șumudică a apărut imediat printre principalele variante pentru banca ardelenilor. Tehnicianul cunoaște foarte bine campionatul și a mai lucrat la CFR Cluj. Au existat discuții pentru o posibilă revenire în Gruia, însă situația este departe de a fi rezolvată, așa cum FANATIK deja anunțase.

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, de la o oră la alta, șansele ca Marius Șumudică să ajungă la CFR Cluj sunt din ce în ce mai mici. Negocierile nu sunt închise definitiv și nu se poate spune în acest moment că mutarea a picat 100%. Totuși, probabilitatea ca Șumudică să semneze este una redusă.

Cine poate veni la CFR Cluj dacă Marius Șumudică refuză oferta lui Neluțu Varga

În aceste condiții, directorul executiv, Marian Copilu, pregătește deja o variantă de rezervă. Din informațiile FANATIK, numele aflat pe listă este Laszlo Balint. Antrenorul reprezintă o soluție mult mai accesibilă din punct de vedere financiar pentru formația din Gruia.

ADVERTISEMENT
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș...
Digi24.ro
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia

Varianta Laszlo Balint ar presupune costuri considerabil mai mici pentru CFR Cluj. Clubul din Gruia are mari probleme financiare. Acesta este și motivul pentru care negocierile cu Marius Șumudică par să se fi blocat. Laszlo Balint a antrenat ultima dată la Oțelul Galați. Timp de un an, tehnicianul i-a pregătit pe moldoveni.

ADVERTISEMENT
Ce aroganță! Rusul Kornev, despre David Popovici: ”El trebuia să forțeze. De ce...
Digisport.ro
Ce aroganță! Rusul Kornev, despre David Popovici: ”El trebuia să forțeze. De ce să trag tare?”. Cum l-a numit pe român
Bodo/Glimt – Union Saint-Gilloise 0-0, LIVE VIDEO în manșa secundă a turului 3...
Fanatik
Bodo/Glimt – Union Saint-Gilloise 0-0, LIVE VIDEO în manșa secundă a turului 3 preliminar din Champions League. Darius Olaru, titular în meciul arbitrat de Istvan Kovacs
David Popovici la 100 m liber, semifinale LIVE la CE de natație Paris...
Fanatik
David Popovici la 100 m liber, semifinale LIVE la CE de natație Paris 2026. La ce oră începe semifinala și cine transmite evenimentul la TV
Uluitor! Un jucător iranian a reușit cel mai spectaculos „assist” din istorie! Imaginile...
Fanatik
Uluitor! Un jucător iranian a reușit cel mai spectaculos „assist” din istorie! Imaginile au făcut înconjurul lumii. Video
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
'S-a intensificat tensiunea, au apărut împușcături pe stradă...'. Vicecampioana mondială cu România a...
iamsport.ro
'S-a intensificat tensiunea, au apărut împușcături pe stradă...'. Vicecampioana mondială cu România a cerut de urgență transfer
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!