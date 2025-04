Salut glacial între Șumudică și Charalambous la Rapid – FCSB. Cei doi antrenori s-au contrat dur în ultima lună. Video

Deși se cunosc de mult timp, au fost coechipieri în Cipru, iar apoi Marius Șumudică l-a avut jucător pe Elias Charalambous la FC Vaslui, relația dintre cei doi nu este deloc una bună și acest lucru s-a văzut și la meciul Rapid – FCSB.

Șumudică și Charalambous, salut scurt înainte de Rapid – FCSB

Înainte de primul fluier al partidei din etapa a 6-a a play-off-ului din SuperLiga, tehnicianul giuleștenilor a pătruns pe gazonul stadionului din Giulești și a mers direct la banca oaspeților unde se afla omologul său cipriot.

Dacă la întâlnirile anterioare cei doi aveau obiceiul să mai stea de vorbă, de această dată nu a mai fost vorba de astfel de gesturi. Șumudică și Charalambous și-au dat mâna într-un salut rece, apoi antrenorul Rapidului a mers la banca proprie.

Răceala dintre cei doi s-a produs la ultimul meci direct dintre Rapid și FCSB, desfășurat în prima etapă a play-off-ului pe Arena Națională și încheiat cu scorul de 3-3. Atunci, Charalambous i-a spus unui reporter aflat la marginea terenului că Șumudică și că va face jocurile pentru CFR Cluj.

Conflictele dintre Șumudică și Charalambous

După ce Rapid a scos un rezultat de egalitate pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 1-1, în etapa a 4-a a play-off-ului, Marius Șumudică a avut o la adresa antrenorului cipriot de la FCSB.

”Am văzut niște mizerii și domnul Charalambous ar trebui să-și ceară scuze în momentul de față, fiindcă eu am multe defecte, dar nu sunt mincinos. Niciodată nu am spus că joc pentru CFR. Ar trebui să iasă public acum, mai ales datorită acestui rezultat și să-și ceară scuze. Toți cei de la FCSB care au spus că Șumudică a zis o asemenea bazaconie. Am demonstrat azi!”, a declarat tehnicianul giuleștean.

Un alt moment tensionat a avut loc la derby-ul din sezonul regulat disputat în octombrie 2024, atunci când la finalul meciului în drumul spre vestiare și au fost despărțiți de oamenii din cele două staff-uri.

