Șumudică și Reghecampf au găsit primul 11 trăsnet al Craiovei lui Rădoi. „Cu Baiaram în spatele celor doi”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică și Laurențiu Reghecampf s-au pus de acord cu privire la o variantă de front ofensiv pe care ar putea să o folosească Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, prin care oltenii să „ia cu asalt” Superliga în acest sezon.

Concret, este vorba despre un sistem de joc de tip 3-4-1-2, în care, în viziunea lui Șumudică, , ar putea evolua fără probleme în spatele celor doi atacanți, care ar urma să fie Assad Al-Hamlawi și Steven Nsimba, ambii în formă foarte bună în acest start de sezon, cu goluri marcate atât în Superliga, cât și în preliminariile Conference League.

„(n.r. Despre Nsimba) A venit și târziu la echipă. Cu siguranță va crește și atunci nu va mai avea aceeași stare de spirit. Dacă va avea reușite, va crește și din punct de vedere fizic, își va dori să joace. (…) Imaginează-ți în 3-5-2, ce joacă Mirel, să joace cu amândoi (n.r. cu Assad și Nsimba). Sunt complementari.

(n.r. Despre Baiaram) În 3-4-1-2, poate să joace în spatele vârfurilor, cum? Ăla e golul de calificare, dacă ei nu deschid scorul, nu marchează primii, Baiaram, gol extraordinar, senzațional, colțul lung, și are reușite, ăla e golul care i-a calificat”,

Assad și Nsimba în atac, cu Baiaram în spatele lor: „Pot juca împreună”

Iar Laurențiu Reghecampf, aflat în direct prin intermediul unei legături video, a fost în asentimentul lui Șumudică și a punctat și el următoarele aspecte:

„(n.r. Despre Tudor Băluță) A mai avut o ocazie înainte cu capul foarte mare, după care la cinci minute marchează golul ăla. Ok, un gol foarte frumos, norocos în același timp. A profitat foarte mult de suportul fundașului central, s-a poziționat cu spatele pe el, și cu puțin noroc mingea a intrat în poartă.

Mai frumos mi s-a părut golul de 4-3, mi s-a părut o acțiune bună a lui Lyes Houri, pasă foarte bună și golul lui Nsimba. Foarte frumos, mie îmi place atacantul ăsta, îmi place foarte mult, e mobil, e periculos. De fiecare dată când intră, aduce ceva, nu îl vezi supărat, nu îl vezi în niciun moment.

(…) Este adevărat și asta (n.r. Despre faptul că este posibil ca Nsimba să nu mai accepte statutul de rezervă în momentul în care va ajunge la cel mai bun nivel al său), dar deocamdată este pozitiv pentru Universitatea Craiova să aibă doi atacanți de nivelul ăsta. Are dreptate Șumi, pot juca împreună (n.r. Assad și Nsimba)”.